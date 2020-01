Lildami impulsa el festival de músiques urbanes Maleducats

El raper terrassenc Lildami impulsa Maleducats, un festival de músiques urbanes que busca consolidar una escena que ja és més que emergent. La primera edició se celebrarà el 9 de maig al recinte Els Bellots de Terrassa a partir de les 12.30 h. En un mateix espai, i durant dotze hores, es trobaran artistes com els rapers argentins Wos, Trueno i Ecko, la rapera canària Sara Socas, el grup madrileny Tremenda Jauría i una àmplia representació de l'escena urbana catalana amb Lildami, 31 Fam, Pawn Gang, Lauren Nine, Lil Russia i Flashy Ice Cream, entre d'altres. Segons el festival, ja s'ha venut el 70% de les entrades, a 25 euros, i s'està plantejant l'opció d'ampliar l'aforament amb un tercer escenari.

El cartell festival inclou una significativa presència femenina. "Som conscients que a l'escena urbana no hi ha tantes dones, per exemple, com a productores, però com a festival s'ha d'intentar programar el màxim de grups femenins perquè la gent que vingui pugui tenir referents femenins i cada vegada hi hagi més dones a l'escenari", ha explicat Lildami.

El Festival Maleducats està organitzat per Èxits Produccions i Management (l'empresa que representa grups com Txarango, Els Catarres i el mateix Lildami) i la promotora Abril Producciones. Estrella Damm n'és el patrocinador principal i també té el suport de l'Ajuntament de Terrassa.

El nom del festival, Maleducats, s'inspira en un dels primers hits de Lildami, Maleducaos. Un dels propòsits de l'esdeveniment és capgirar els estigmes que arrosseguen músiques com el trap. "El nom del festival pot despertar reaccions negatives, però per a mi és una actitud contra el que està establert. Crec que és com se'ns veu dins la música catalana, com als diferents, amb les nostres lletres, les nostres ungles pintades i els cabells tenyits. Som rebels com a actitud davant la societat, però tenint sempre en compte les cures i el respecte cap als altres", ha explicat Lildami aquest dimarts en roda de premsa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Tal com és habitual en els últims anys en festivals, Maleducats inclourà un punt lila per prevenir i actuar contra agressions masclistes. També s'adequa al segell GAS (gènere, accessibilitat i sostenibilitat) de l'Ajuntament de Terrassa, que s'estrenarà en el mateix festival. A més a més, hi haurà tallers per a joves amb risc d'exclusió social i una taula informativa per donar sang i teixits.