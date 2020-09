Matar Donald Trump en comptes de Marchena: la finta de Lluís Llort "per no acabar com Valtònyc"

Ja de petit, recorda Lluís Llort (Barcelona, 1966), fantasiejava sobre què passaria si de cop tot i tothom s'aturés. "Què faria si tingués llibertat total?", barrinava el periodista i escriptor. En un restaurant se serviria l'ampolla de vi més cara, o bé, per què no?, obriria la boca sota el ruixador de cervesa. Això és el que fa Robert Camp, el protagonista de la novel·la de Llort Temps mort ( Crims.cat). D'entrada, el relat té un codi realista i el lector segueix el Robert, un barceloní de 34 anys a l'atur i amb mentalitat de perdedor, que rep la notícia que una parenta de qui desconeixia l'existència li ha deixat una bonica herència a Nova Orleans. Un cop instal·lat a la ciutat més gran de Louisiana, els esdeveniments s'acceleren i segueixen el tempo de cicles de 24 h. El gir cap a la ciència-ficció es produeix gràcies a un mecanisme misteriós que desencadena una paràlisi total, un temps mort en el qual el Robert se sent empès per una missió messiànica: matar Donald Trump.

"A la pel·lícula L'home omega (Boris Sagal, 1971) , basada en la novel·la Soc llegenda de Richard Matheson, ja apareix la idea d'un món aturat, però amb un punt vampíric que no m'interessava tant", explica Llort. "Jo ho volia ajuntar amb el tema del Procés, perquè escric per esbravar-me, i pensava en una vendetta literària contra el rei i Marchena, però, tot i que m'agrada arriscar-me, no volia acabar com Valtònyc i vaig traslladar la trama als Estats Units", prossegueix. Així que, per curar-se en salut, va canviar el rei i Marchena per Donald Trump: "Ell personifica tota la porqueria del món on vivim", afirma Llort.

I què direm del Robert? A mesura que es desvela la seva personalitat s'atura qualsevol procés d'identificació possible: "És un personatge fosc, desganat, i culpa els altres; vaja, que és un penques". Llort, que reconeix que en la ficció pot fer coses que no s'atreviria a fer en la realitat, afirma haver-se inspirat en el personatge "automarginat" de Travis Bickle a Taxi driver, la pel·lícula de Martin Scorsese. Com ell, el Robert acaba amb una cresta. Val a dir que, un cop en el camp de la ciència-ficció, la violència esclata per assolir el gore. "En aquesta novel·la he tret tota la bilis contra la humanitat i aquesta violència expressa el menyspreu que sento", diu Llort

Jugant amb els referents del personatge –que amb prou feines llegeix però sí que ha vist pel·lícules–, Temps mort recull passatges de terror psicològic cinematogràfic que fan pensar en aquells casalots abandonats –com el que rep en herència– amb portes tancades amb pany i forrellat, golfes i pous. "He fet un ús del silenci com a element inquietant, primer a la mansió i després a l’exterior, que encara neguiteja més. Tot i que la vaig escriure al setembre, després vaig, vam, poder fer un tast d’aquest silenci estrany durant el confinament", somriu de biaix Llort.

Després de la "dramèdia" Pes mort (2019), a la frontera del gènere negre com les anteriors Herències col·laterals (2014) i No n’estiguis tan segur (2016) , Temps mort suposa el salt de Lluís Llort a la ciència-ficció com una manera de portar a l'extrem la crítica social. Els aldarulls provocats per la sentència contra els polítics independentistes també hi apareixen. "Ho vaig escriure just quan es va donar a conèixer la sentència, i era inevitable parlar d'aquella situació i de l'aeroport ocupat per la gent", diu. Pel que fa a l'ambientació a Nova Orleans, Llort assegura que, tot i que no hi ha estat, s'ha documentat de valent i ha comptat amb l'ajuda de Raül Bruna i Salvador Macip, que li han aportat la part més vivencial i de referents nord-americans.