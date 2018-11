Lluís Cabot estrena la cançó 'Comença pel final'

El pop no té secrets per al mallorquí Lluís Cabot. I ho torna a demostrar a l'EP 'Periple estacionari' (Bubota Discos), el primer treball del seu projecte en solitari al marge d'aventures col·lectives com Da Souza. El disc, que inclou quatre temes, es publicarà el 16 de novembre, però abans l'ARA n'avança una cançó, 'Comença pel final'.

Tal com explica el periodista Jordi Garrigós, bon coneixedor de la trajectòria de Cabot, 'Comença pel final’ és "un tractat sobre el pas del temps i la seva particular relació amb el present". Parla dels adeus sense traumes i la quotidianitat sense artificis. "És una píndola que mira al Bob Dylan de la segona meitat dels 60 amb la mateixa gràcia que als Belle & Sebastian de 'Dear catastrophe waitress' i una estructura canònica de vers, pont, tornada. Però quina tornada! Infecciosa i tendra, com tota la música de Cabot".