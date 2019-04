Luisa Sobral porta les seves lletres íntimes i emotives al GuitarBcn

Luisa Sobral va compondre el seu cinquè disc, Rosa, mentre estava embarassada de la seva filla, a qui va posar aquest mateix nom. “L’altra vegada que vaig estar embarassada ja estava enregistrant el disc i no vaig compondre. En el cas de Rosa va ser molt interessant escriure sobre una cosa que és tan real”, afirma Sobral. Aquesta relació tan íntima amb els temes es contagia als concerts, com el que farà demà a la nit a la sala Luz de Gas dins el festival GuitarBcn: “Gairebé no puc tocar-les, aquestes cançons; em venen ganes de plorar perquè estan més a prop del cor”, subratlla. Rosa és el primer disc de Sobral després que el seu germà Salvador guanyés el festival d’Eurovisió del 2017 amb un tema que havia escrit per a ella, Amar pelos dois. “Va ser un moment una mica boig, però vaig començar a treballar en les cançons de Rosa passat un any i mig, i després de deixar de compondre per a altres músics. Quan componc per a mi parlo més de mi”, afirma. A més de l’embaràs i del duet amb el seu germà a Só um beijo, en el disc hi apareixen temes socials com les crisis migratòries, a les quals Sobral posa un rostre, el de Nádia.

A l’escenari Luisa Sobral estarà acompanyada per la seva guitarra i per la de Manuel Rocha. També per Gil Gonçalves a la tuba, Sérgio Charrinho al fliscorn i Ângelo Caleira a la trompa, per mantenir el so senzill i despullat que va aconseguir amb la producció de Raül Fernández Miró, Refree. “Volia fer un disc molt íntim. Ja coneixia la feina del Raül amb Sílvia Pérez Cruz i Rosalía, i sempre m’ha agradat com treballa amb els cantants i l’espai que dona a la veu”, explica Sobral. “Quan vaig començar a pensar en el disc el volia fer amb cordes -conclou-, però el Raül em va dir que sempre se’n fan servir i em va proposar fer-lo amb tres vents clàssics. No hi havia pensat, però em va semblar perfecte”.