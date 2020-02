Magalí Sare i Sebastià Gris estrenen el videoclip d''Hôtel'

Animat per Sílvia Vicente i dirigit per Isaac Fluxà, aquest videoclip il·lustra Hôtel, una de les cançons d' A boy & a girl ( Microscopi, 2020), el primer àlbum conjunt de Magalí Sare i Sebastià Gris. La cançó, ben bé una miniatura, forma part d'un treball produït per David Soler i Santi Careta en què combinen l'electrònica, la música de cambra, el jazz i el cançoner popular mallorquí. En aquesta cas, Hôtel és una de les cançons que va compondre Poulenc a partir de poemes d'Apollinaire

La cantant del Vallès Occidental i el guitarrista mallorquí van estudiar junts el Grau Superior del Liceu i el 2016 van crear aquest duet, amb el qual van guanyar el primer premi estatal de jazz de Joventuts Musicals d'Espanya el 2018, i el primer premi internacional del Festival Italià Suns Europe l'any següent.

Paral·lelament, tots dos anaven fent feina per separat. Magalí Sare va publicar el disc Cançons d’amor i dimonis (2018), va formar part del Quartet Mèlt, va ser la cantant del disc Estómac de Clara Peya i té un duet amb el contrabaixista Manel Fortià.

Sebastià Gris va fundar la big band Bull i Pebre Bord Jazz Orquestra, té un duet amb el guitarrista Josep Munar, un altre amb la cantant i guitarrista Amaia Miranda i un quartet amb Joan Codina i Martí Carrasco.

Magalí Sare i Sebastià Gris presentaran A boy & a girl el 10 de març a L'Auditori de Barcelona, el 20 de març a la Casa de la Cultura d'Olesa de Montserrat dins el Festival Barnasants, el 25 d’abril al Centre Gabrielet de Sant Francesc (Formentera) i el 4 de juliol al Cicle de Sallent.