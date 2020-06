Manel, Sopa de Cabra i Stay Homas actuaran al festival Sons del Món

La reactivació és gradual, però cada vegada més constant. Si més no, l'oferta musical presencial comença a treure el cap. Ara és el festival Sons del Món el que ha decidit tirar endavant concerts amb públic a la Ciutadella de Roses aquests estiu, del 31 de juliol al 16 d’agost. De moment ja ha confirmat tres noms del cartell: Sopa de Cabra, que hi actuaran el 31 de juliol; Manel, el 8 d'agost, i Stay Homas, el 9 d'agost. Les entrades es posaran a la venda aquest divendres a les 20 h a la web del festival.

La previsió és completar una programació de nou concerts a la Ciutadella de Roses amb les limitacions que les autoritats sanitàries marquen per als espectacles a l'aire lliure en la fase 3, tot i que en les dates del Sons del Món probablement ja hi haurà la nova normalitat. Per tant, la capacitat de l'espai es reduirà de 2.200 a 800 persones. Fins a finals de juny, però, no es podrà decidir si els concerts de petit format als cellers de la DO Empordà es podran dur a terme.

A causa de la pandèmia, i de les dificultats per a la mobilitat, molts artistes internacional han hagut de cancel·lar les gires. Per això grups com God Save The Queen han ajornat al 2021 l'actuació que tenien programada per a aquesta edició del Sons del Món.