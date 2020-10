El Manga Barcelona celebrarà finalment una edició online

Després de posposar al 2021 l'edició presencial prevista per a aquest mes, el Manga Barcelona ha anunciat aquest dimecres que del 30 d'octubre a l'1 de novembre celebrarà una edició online del saló que inclourà autors convidats, concerts, presentacions, taules rodones, conferències, concursos i fins i tot una exposició virtual. Manga Barcelona Limited Edition serà el nom d'aquest saló online dedicat al manga, l’ anime i la cultura japonesa que, com les edicions presencials, comptarà amb el seu propi cartell, obra de la barcelonina Laia López.

La gran exhibició virtual d'aquesta edició serà Manga, diversitat i inclusió, comissariada per Marc Bernabé, que només es podrà veure online mentre duri el Manga Barcelona Limited Edition. La mostra inclourà obres premiades al Japan Media Arts Festival d'autors com Toranosuke Shimada, Haruko Kashiwagi, Narumi Shigematsu, Yuhki Kamatani, Kaori Tsurutani i Gengoroh Tagame. Els dos últims, a més, participaran de manera virtual en el saló: Tagame atendrà les preguntes del públic, mentre que Tsurutani serà entrevistat per Bernabé i en una altra sessió respondrà preguntes dels fans mentre fa un dibuix.

La programació també inclourà un petit concert de Mika Kobayashi, un concurs de cultura otaku (Otaquiz), conferències, tallers, espectacles de showcooking i el lliurament dels premis del Manga Barcelona, a més de projeccions d' anime japonès i un concurs virtual de cosplay.