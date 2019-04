Margarita, filla de Neus Català: "La mare ha marxat tranquil·la i cantant cançons revolucionàries"

Neus Català, que va sobreviure a Ravensbrück i fins als 103 anys va lluitar per reivindicar la memòria de les seves companyes combatents, va morir ahir dissabte tranquil·lament al llit. Avui diumenge s'ha obert la capella ardent a Móra d'Ebre i dimarts, a les 12 del migdia, es farà una cerimònia pública al tanatori de Móra la Nova (Ribera d'Ebre). La consellera de Justícia, Ester Capella, que ha volgut acompanyar avui la família, ha assegurat que Català és un exemple de "coratge i compromís" contra l'oblit de "la barbàrie i el nazisme". La consellera ha expressat "la immensa tristesa" i ha anunciat que el funeral de Català serà equiparable a un funeral d'estat.

Avui diumenge la filla de Neus Català, Margarita, ha explicat que va morir tranquil·la i conscient fins a l'últim moment: "He pogut ser al seu costat l'última setmana, parlar-hi, i hem cantant cançons revolucionàries". La filla de Català ha destacat que el millor llegat que els havia deixat la seva mare eren els valors d'una dona "lluitadora".

Demòcrata de pedra picada

La presidenta de l'Amical de Ravensbrück, Anna Sallés, ha recordat la lluita "feminista" de Català i la inesgotable feina que va fer perquè cap de les dones que havien patit la barbàrie dels camps de concentració nazis caigués en l'oblit. "Era una demòcrata de pedra picada i comunista fins al final", ha dit. L'Amical ha emès un comunicat en què reconeix el compromís de la seva fundadora i presidenta d'honor: "La memòria de les dones espanyoles deportades a Ravensbrück i en altres camps et deu moltíssim". Entre més aportacions, l'Amical destacava haver evitat que 180 nens caiguessin en mans de la Secció Femenina, la primera llista d'espanyoles a Ravensbrück, un llibre amb 50 testimonis, la cel·la al camp de Ravensbrück en record de les deportades espanyoles...

L'exconseller i exlíder d'Iniciativa, Joan Saura, ha destacat el paper de Neus Català en la lluita per la democràcia tant a Espanya com a França i a Catalunya: "És un referent polític i moral que mai es va cansar de lluitar per les llibertats i la democràcia. És una persona que portarem sempre a dins i que ha estat meravellosament lúcida fins al final".

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qualificat Neus Català de "dona extraordinària" i un "exemple" per a tots els catalans. Torra ha destacat "l'enorme dignitat" de l'activista i va dedicar un minut de silenci en l'acte en què va participar ahir dissabte a l'Auditori de Santa Coloma de Farners, on es feia un homenatge als familiars de les víctimes de la repressió franquista. "Neus Català va dedicar tota la seva vida a explicar-nos l'horror del que mai pot tornar a passar", ha reblat Torra. Abans el president ja havia mostrat el seu condol a través de les xarxes socials amb una piulada en què considerava Neus Català una "veu clara per la llibertat i contra la barbàrie".