Marc Chornet, nou director artístic de l'Escenari Joan Brossa

El director teatral Marc Chornet és el nou director de l'Escenari Joan Brossa, tal com informa el teatre amb un comunicat. Chornet agafa el relleu de Ferran Madico i és conegut com a fundador de la companyia Projecte Ingenu i per treballs com ara 'Romeu i Julieta', al mateix teatre; 'Top Girls', de Caryl Churchill, al Teatre Akadèmia, i una col·laboració amb la Fura dels Baus, 'M.U.R.S', per a la inauguració del festival Grec del 2014.

Segons fonts del teatre, la direcció del teatre ha decidit fer un canvi en les seves línies artístiques per "enfortir els principis fundacionals de l’Espai Brossa i donar lloc i veu a les noves generacions tant de públic com d'artistes" i donaran més detalls del relleu forçat de Ferran Madico en una roda de premsa que se celebrarà a l'abril.

Segons el mateix comunicat, la nova direcció artística treballarà per "enfortir els principis fundacionals de l’Espai Brossa: construir una programació teatral a l’entorn de l’univers Brossià, dels seus reus referents escènics i de les arts parateatrals". També per posar en relleu "la recepció i influència d’aquest univers en les generacions joves tant de públic com d’artistes per poder convertir el llegat brossià en catalitzador de l’escena catalana del futur".

De Shakespeare a Lorca

Marc Chornet és llicenciat en direcció i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona i en comunicació audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. A més de 'Top Girls' i 'Romeu i Julieta', amb Projecte Ingenu ha dirigit obres com ara 'Hamlet' –a quatre mans amb el director de la Sala Atrium, Raimon Molins–, 'Yerma', 'Vaig ser Pròsper', 'InFaust' i 'La dona pantera'. Aquest últim muntatge s'ha pogut veure aquest mateix any a l'Escenari Brossa.

Com a dramaturg és l'autor de 'No obstant això hi va haver un moment en què tot va ser possible', una obra a partir de textos de Josep Maria Muñoz que ell mateix va dirigir a la Sala Tallers del TNC.