Maria Arnal i Marcel Bagés tanquen un any “bestial” amb la seva gent

L’últim any i mig de Maria Arnal i Marcel Bagés ha sigut una bogeria: “Jo a casa hi estic tres dies a la setmana”, diu ella. Només com a exemple: la setmana passada van passar per Sant Sebastià, Madrid i Saragossa, la que ve actuen a Cadis, Màlaga i Huelva, i després vindrà Reus, València, Oviedo i Girona. “És bestial. Quan estàs en la inèrcia de la gira no te n’adones i hi ha etapes que penses «tres concerts seguits no, que és molta energia», però ara que s’acaba estem plens d’energia, supermotivats”, diu. Per això garanteix que el concert d’avui, que tanca la gira de 45 cerebros y 1 corazón a Barcelona -tot i que encara tindran bolos fins al 22 de novembre-, en un Palau de la Música amb entrades exhaurides, serà molt especial. Modificaran la posada en escena que ja es va poder veure al Teatre Tívoli i al Primavera Sound per adaptar-la a l’escenari i comptaran amb col·laboracions sorpresa.

“Tenim ganes d’acomiadar-nos d’aquestes cançons que ens han donat tantíssimes alegries i que ens han fet arribar tant lluny”, diu Arnal recordant els 150 concerts per Catalunya, Espanya i llocs com Washington, Nova York, Perú, Moscou, Portugal, el Marroc, el Kazakstan o França. Entre altres coses, s’han guanyat la possibilitat de treballar exclusivament per alimentar aquest projecte. La publicació del disc 45 cerebros y 1 corazón l’abril del 2017 arribava després de rebre el premi Ciutat de Barcelona i de ser considerats la revelació musical del 2016 gràcies a l’EP Verbena. L’expectativa del disc era enorme, però no van deixar que la pressió modifiqués el seu discurs per intentar eixamplar el públic. “No som una proposta mainstream, tenim un discurs massa crític i una música massa experimental per omplir un Palau Sant Jordi amb aquest disc, però tenim un públic molt transversal”, assegura la cantant. Un any i mig després, l’equació de les expectatives es repetirà amb el següent disc, després de l’inesperat èxit de vendes del primer. “Repetirem la mateixa actitud. Ens tancarem a la nostra cova a experimentar, a jugar, a passar-nos-ho bé, a treballar molt, a expressar el que volem i com volem. Tenim unes quantes cançons, però no tenim el disc, necessitem temps d’estudi”, diu Arnal.

Cap on anirà el disc, no ho volen dir, però obrirà un nou camí. “Soc molt fan d’artistes que generen universos en cadascun dels seus discos, com Björk. És el que ens agradaria fer. Hem après de la nostra professió, hem guanyat confiança, taules, som més amics, hem fet un equip potent i hem vist que el que fem té molt de potencial”.