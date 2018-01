Maria Callas i Roy Orbison ressusciten en forma d'holograma

Diverses dècades després de la mort de Maria Callas i Roy Orbison, els espectadors podran tornar a gaudir de les seves actuacions en directe, però en forma d'hologrames. Aquesta proposta escènica, impulsada per Base Entertainment, combinarà tecnologia digital i làser per reviure els artistes i les seves interpretacions de forma digital. Els cantants interactuaran tant amb els músics de l'escenari com amb el públic, en uns espectacles que explotaran la potència dels hologrames i l'interès per la realitat virtual per crear "una experiència ultrasurrealista on la fantasia es fa realitat", diu la companyia.

El 'Callas in concert', encapçalat per Maria Callas, debutarà a Tòquio en una data encara per confirmar. Aquest concert comptarà amb la direcció artística de Stephen Wadsworth i la direcció musical de Constantine Kitsopoilos. "L'espectacle atraurà a generacions de públic que mai han vist a Callas o que només coneixen la seva fama, així com també els amants de l'òpera que estan molt familiaritzats amb la seva feina, les seves gravacions i la seva vida", ha explicat el director artístic Stephen Wadsworth.

Pel que fa a l'espectacle de Roy Orbison, 'In Dreams' s'estrenarà a l'abril al Regne Unit amb la Royal Philharmonic Orchestra i estarà dirigit per Eric Schaeffler. "Aquesta producció tracta de tornar a centrar l'atenció en el geni creatiu de Orbison i compartir-lo amb totes les generacions, ha ressaltat Schaeffler. Com que es tracta d'espectacles tecnològics, es podran representar en diferents ciutats alhora. Aquesta no és la primera vegada que la tecnologia 'ressuscita' artistes en forma d'holograma. Anteriorment ja s'havia fet amb Michael Jackson i Tupac, entre d'altres.