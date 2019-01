Maria de Mar Bonet rep el premi especial de la Plataforma per la Llengua

Maria del Mar Bonet rebrà el premi especial del jurat Martí Gasull i Roig, concedit per la Plataforma per la Llengua, per la seva llarga carrera de més de 50 anys com a intèrpret en català, segons ha decidit el jurat per unanimitat.

Segons ha informat aquest dilluns la Plataforma per la Llengua, el jurat ha destacat la importància de l'obra de Bonet "com a pont cultural entre tots els territoris de parla catalana". A més, el jurat busca "reconèixer i visibilitzar la feina de les dones amb projecció cultural", ha afegit l'entitat.

Maria del Mar Bonet recollirà el premi, que està dotat amb 3.000 euros, el pròxim 4 de febrer en una gala al Teatre Poliorama de Barcelona. També es donarà a conèixer el 6è premi Martí Gasull i Roig, decidit per votació popular, entre els tres finalistes: la Casa Amaziga de Catalunya, el grup de rap en valencià Pupil·les i la cooperativa Som Energia.

El jurat dels premis Martí Gasull i Roig està format per personalitats de la cultura, la política i la societat catalanes. En aquesta edició han participat com a jurat el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder; la mare de Martí Gasull, Pilar Roig; l’escriptor Jaume Cabré; la filòloga Rosanna Cantavella; el filòleg Jordi Manent; la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; el periodista de RAC1 Joan Maria Pou; el director d’'El Punt Avui', Xevi Xirgo, i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que ha emès el seu veredicte des del centre penitenciari de Mas d’Enric.