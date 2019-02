Mariah Carey actuarà al Festival de Pedralbes

Mariah Carey actuarà a Barcelona en el marc del Caution World Tour. Serà al Festival Jardins de Pedralbes el 10 de juny. Les entrades surten a la venda el 8 de febrer. La gira començarà a finals de febrer als EUA i la seva pota europea passarà per Londres, París, Hamburg, Bordeus, Amsterdam i Aalborg.

Mariah Carey, que ha venut 200 milions de discos, presentarà el seu últim àlbum, 'Caution', que va sortir al mercat al novembre. Els primers 'singles' van ser 'With you' i 'A no no'.

El festival anunciarà aviat el cartell sencer d'artistes que actuaran als Jardins de Pedralbes del 5 de juny al 15 de juliol.