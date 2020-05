'Marianne & Leonard: Palabras de amor': dues vides marcades per una cançó mítica

Direcció i guió: Nick Broomfield. 102 min. Estats Units (2019). Amb Helle Goldman, Richard Vick, Aviva Layton i Judy Collins. Disponible en lloguer a Rakuten TV, Movistar+, Filmin, Google Play i iTunes

Dues missives emmarquen la relació entre Marianne Ihlen i Leonard Cohen. La primera, So long, Marianne, és un fals comiat que va esdevenir cançó icònica. La segona, un missatge elegíac i profètic que el poeta i músic canadenc va enviar a la seva antiga companya per consolar-la en el seu llit de mort: "Soc just darrere teu, tan a prop que podria agafar-te de la mà". La leucèmia es va endur Ihlen el juliol del 2016. Cohen va patir una caiguda fatal tres mesos després. Marianne & Leonard: Palabras de amor es proposa explicar aquesta història recopilant entrevistes i imatges d’arxiu, material filtrat per un narrador no precisament imparcial, ja que el director Nick Broomfield també va tenir un afer amb la protagonista.

Un detall morbós, però anecdòtic: a diferència de Qui va matar Kurt Cobain?, en què el cineasta s'alimentava d'una mitologia rock fosca i paranoica, Marianne & Leonard està moguda per l'afecte sincer de qui vol fer justícia a la memòria d'una vella amiga. Posar el nom de Marianne al davant del de Leonard en el títol no és un fet capriciós, però Broomfield traeix aquesta declaració d'intencions a la segona part del film, servint-se sobretot d'episodis mítics en la trajectòria de Cohen per enfilar el relat, com si fos impossible eludir la fascinació pel geni. Mentrestant, el retrat d'Ihlen s'apaga en el rerefons del final d'una utopia a l'illa grega d'Hidra, on la llibertat bohèmia fregava l'egoisme absolut.