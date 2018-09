Mario Conde i Hermann Tertsch entren a l'associació Salvar l'Arxiu de Salamanca

El president de l'associació Salvar l'Arxiu de Salamanca, Policarpo Sánchez, ha reprès l'activitat pública anunciant la composició de la nova junta directiva, a la qual ingressen l'exbanquer condemnat per frau Mario Conde i el periodista de l''Abc' Hermann Tertsch.

L'entitat, que reclama que tornin a Salamanca els documents que s'han enviat als seus legítims propietaris catalans –papers que van confiscar les tropes franquistes–, anuncia noves actuacions administratives i jurídiques a partir de l'octubre. Es tracta d'"un moviment estrictament de la societat en defensa d'uns arxius que són patrimoni de tots els espanyols", ha dit l'expresident de Banesto i advocat. Policarpo Sánchez diu que aquesta entitat, com a "símbol de treball de la unitat d'Espanya", comptarà amb una junta directiva "ideològicament plural i transversal" per "treballar en la defensa de la història d'Espanya i de la legalitat", i per "seguir treballant pel que és just". Amenaça de dur als tribunals "els responsables de l'espoli".

Curiosament, la roda de premsa de l'entitat es fa dos dies després que es filtrés a La Vanguardia el document de greuges que la conselleria de Cultura va entregar al ministeri de Cultura, amb els temes que vol discutir Laura Borràs amb el ministre Guirado. En aquesta carta es demanava el retorn de 43.000 documents que queden a l'Arxiu de Salamanca. Són documents que no han tornat per un recurs del PP, tot i el que marca la llei. Són papers de particulars, empreses, partits, ajuntaments i de la justícia.

Mario Conde ha lamentat que el govern de José Luis Rodríguez Zapatero iniciés el lliurament dels papers i després que el del Partit Popular, amb Mariano Rajoy, agafés "impuls" amb nous enviaments "il·legals". Hermann Tertsch ha assenyalat que s'ha sumat a la campanya perquè és "una causa de les més clares i més justes" després del "disbarat" que el govern va cometre, i que "cal reparar" amb el retorn dels papers a l'arxiu de Salamanca. Tertsch ha apuntat que "la nació espanyola és atacada massivament" i "la societat hi ha de reaccionar". En referència concreta a la situació dels documents que van sortir de Salamanca amb destinació a Catalunya, ha insistit que "és urgent que es compleixin les sentències i que tornin els arxius".