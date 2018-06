Mariona Carulla vol consolidar l’impuls del Palau de la Música

L’Associació Orfeó Català ha de renovar la junta directiva en l’assemblea del 26 de juny, que és tant com decidir qui ha de dur les regnes del Palau de la Música els pròxims quatre anys. L’única candidatura que s’hi presenta és la de l’actual presidenta, Mariona Carulla, que en el nou període vol “consolidar el llegat” dels vuit anys precedents al capdavant de la institució. Tot i ser conscient que cal donar pas a “gent més jove”, Carulla s’hi presenta perquè, “mirant enrere, es veu que s’ha fet molt bona feina”, sobretot tenint en compte que es va fer càrrec de l’Orfeó Català després d’una “sotragada molt forta”: el cas Palau.

Carulla presenta una candidatura de continuïtat, amb noms ja presents a la junta com ara el músic Antoni-Ros Marbà; l’enginyer i exconseller d’Agricultura Joan Vallvé; el galerista Emilio Álvarez, i el director del Museu de la Música, Jaume Ayats. Però també hi ha noves incorporacions com ara l’arquitecte Lluís Domènech i Girbau, la mestra Maria del Mar Calvet i el cantaire del Cor Jove Àlex Honrubia. Els objectius de Carulla són consolidar el sistema de finançament, eixamplar el projecte social i buscar espai per a l’arxiu del centre de documentació. “Necessitem espai, i l’estem buscant al voltant del Palau”, diu Carulla, que també admet la urgència de millorar la zona dedicada a la venda d’entrades. A més, vol tirar endavant la Platea Digital, una aplicació que permetrà accedir a concerts enregistrats en àudio i vídeo.

Entre els actius de la seva gestió, Carulla defensa una estabilitat econòmica basada en els ingressos propis, la feina de Simon Halsey al capdavant dels cors i la conservació patrimonial d’una institució que vol que sigui “un centre cultural viu”.