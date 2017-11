Mariona Castillo encarna ‘Les dones de Guido Contini’

Fins a nou dones diferents passen per l’escenari del Maldà en 90 minuts d’espectacle. Totes elles s’expressen a través d’un sol cos: el de l’actriu Mariona Castillo, que es posa en la pell de totes les protagonistes de Les dones de Guido Contini. El muntatge, sense ni un fragment de text que no sigui cantat, és una creació a partir del musical de Broadway Nine de Maury Yeston i està dirigit per David Pintó. Després de passar pel Teatre Eòlia la temporada passada, ara l’obra s’instal·larà al Maldà de l’11 de desembre al 8 de gener.

“Hem volgut retratar el personatge Guido Contini a través de les dones enamorades d’ell”, diu Pintó, que defineix Contini com “un cineasta egocèntric i egoista”. L’home no apareix en cap moment a escena, però el muntatge es basa en la seva figura i, sobretot, en els efectes que genera a les dones del seu voltant. Per això Pintó argumenta que l’espectacle “és un retrat impressionista d’un personatge absent”.

Inspirada en la pel·lícula Otto e mezzo de Federico Fellini, l’espectacle musical dona veu a l’esposa de Contini, l’amant, la musa, la productora, una crítica que tira per terra les seves obres, la prostituta amb qui va perdre la virginitat i, fins i tot, la seva mare. “És un joc molt divertit”, afirma Castillo, que admet que el muntatge l’ha empès “a desenvolupar fisicalitats i qualitats vocals molt diferents”. Per a la intèrpret el repte és gran, ja que passa pels nou personatges amb l’ajuda només d’un mocador, que dona pistes per identificar a qui està encarnant a cada moment. “És el paper que necessitava. Sentia que havia de sortir de les meves caselles i eliminar els límits mentals”, destaca Castillo. El pianista Gustavo Llull l’acompanya a l’escenari. “Hem partit d’un musical molt gran per acabar en un format de música de cambra amb aroma italiana”, diu Llull.

Torna el clàssic de Nadal

Les dones de Guido Contini no estarà sola al Maldà. La sala compaginarà les funcions d’aquest muntatge amb el ja clàssic El llarg dinar de Nadal. L’espectacle, a càrrec de la companyia La Ruta 40, farà la cinquena temporada consecutiva al teatre, després de més de cent funcions i d’haver guanyat el 2015 el premi Butaca al millor espectacle de petit format.

El text, del dramaturg nord-americà Thornton Wilder, narra la història d’una família al llarg de 90 dinars de Nadal. “És una obra sobre com els protagonistes conviuen amb la pèrdua, les frustracions i el pas del temps”, assenyala el director del muntatge, Alberto Díaz. La producció es podrà veure del 30 de novembre al 14 de gener a la sala.