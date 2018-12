Marta Orriols, Melcior Comes i Pere Joan Martorell, finalistes a la millor novel·la de l'any

Les novel·les 'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols; 'Sobre la terra impura', de Melcior Comes, i 'La memòria de l’oracle', de Pere Joan Martorell, són les tres obres finalistes que aspiren a guanyar el premi Òmnium a la millor novel·la de l’any.

Un comitè d'experts ha fet la preselecció de 24 obres i un jurat independent (format per Roser Cabré Monné, Maria Dasca Batalla, Carme Gregori Soldevila, Oriol Izquierdo Llopis i Xavier Pla Barbero) ha triat aquestes tres com a aspirants al guardó d’Òmnium Cultural a la millor novel·la de l’any. És la segona edició d’aquest premi, el més ben dotat econòmicament a obra publicada: 20.000 euros directes i 5.000 més per a promoció. La voluntat i ambició és igualar-se a altres premis similars de la literatura mundial, com el premi Goncourt francès i l’anglès Booker, amb l’objectiu de posar en valor les obres en llengua catalana, fomentar-ne la traducció i revitalitzar el sector.

La primera guanyadora del premi Òmnium va ser la novel·la 'Els estranys', de Raül Garrigasait.