'Matthias & Maxime': el petó de la discòrdia de dos amics de la infància

Direcció i guió: Xavier Dolan. 119 min. Canadà i França (2019). Amb Gabriel D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Harris Dickinson i Anne Dorval. En cinemes a partir del 19 de juny

El nou llargmetratge del canadenc Xavier Dolan neix d'una imatge poderosa: una càmera que filma un petó i que revela una pulsió sexual i afectiva oculta. Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) i Maxime (interpretat per Dolan), els nois del títol, són dos amics que es fan aquest significatiu petó que mai veurem frontalment, ja que, amb perspicàcia, en el moment en què les boques dels joves s'apropen una fosa a negre ens treu fora de l'escena. El recurs de l'off ens alerta, d'altra banda, que la veritat que sorgeix d'aquest gest serà problemàtica i provocarà una escalada de friccions i conseqüències una mica estranyes però que en el món hiperbòlic de Dolan tenen una certa lògica. Perquè d'una acció que podria considerar-se una anècdota els amics, i més concretament el Matthias, en farà un drama desproporcionat, incrementat pel fet que el Maxime marxa al cap d'uns dies a Austràlia.

Aquest desig per explorar, del qual fugen de la pitjor manera possible, dilata la segona part de la pel·lícula de manera considerable, en un estira-i-arronsa narratiu que Dolan aprofita per afegir alguns dels seus trets d'estil habituals –seqüències videocliperes, baralles histèriques amb mares burgeses i atmosferes d'òpera pop i emoció juvenil– i no tant per explicar per què els protagonistes han arribat com han arribat fins a aquest carreró sense sortida. Segurament perquè tant li fa.