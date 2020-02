'El escándalo': De com el Me Too va començar a Fox News, la màquina periodística pro Trump

Direcció: Jay Roach. Guió: Charles Randolph. 109 min. Estats Units (2019). Amb Charlize Theron, Nicole Kidman i Margot Robbie.

“No soc feminista, soc advocada”, especifica el personatge de la periodista Megyn Kelly al seu cap a Fox News, Roger Ailes, després que aquest li hagi demanat explicacions sobre per què ha qüestionat l'actitud cap a les dones de l'aleshores encara candidat a la presidència Donald Trump. Kelly és una de les tres protagonistes d'aquesta dramèdia, que ressegueix la lluita de diverses professionals que van denunciar l'assetjament sexual d'Ailes, un dels homes més poderosos dels Estats Units i artífex de Fox News, la cadena televisiva de la família Murdoch al servei de la causa conservadora.

El film comença de la mà del personatge de Kelly, que, amb un vestit amb els colors de la bandera dels Estats Units, ens fa un tour per la seu de la cadena per explicar-nos com funcionen els comandaments de poder, mentre rep algun comentari sobre la seva aparença. Aquesta arrencada alhora contundent i didàctica i que plasma amb certa distància irònica el paper de les dones en aquest mitjà, pretén atorgar a El escándalo un to que l'allunyi del mer film de denúncia basat en fets reals. Aquí es nota la mà de Charles Randolph, coguionista de La gran aposta, que utilitzava estratègies similars per narrar la crisi financera del 2008, i del director Jay Roach, conegut per comèdies com les d' Austin Powers.

Bona part de l'interès d' El escándalo rau en explicar com un dels grans precedents del Me Too va tenir lloc en un entorn al·lèrgic al concepte de feminisme. Les tres protagonistes encarnen també tres perfils diferents d'afectades. Charlize Theron es transforma en Kelly, la professional en el moment àlgid de la seva carrera que semblava entendre's amb el seu antic assetjador. Nicole Kidman encarna Gretchen Carlson, ex Miss Amèrica i la primera empleada que denuncia Ailes a l'espera que s'hi apuntin moltes altres. I Margot Robbie dona vida amb convicció a una figura fictícia inspirada en diferents casos, Kayla Pospisil, la "mil·lennial evangèlica” que s'estrena a la cadena amb tanta ambició com ingenuïtat. Ella protagonitza l'escena clau del film, el moment en què es visibilitza la rutina de depredació a què Ailes sotmetia les treballadores.

Molt centrada en el ja desaparegut executiu, la pel·lícula també vol reflectir les dinàmiques que permeten aquestes actituds sexistes i involucren el silenci de companys i companyes, sobretot d'aquelles que sembla que haurien d'estar conscienciades amb el tema, com el personatge un pèl esquemàtic de Kate McKinnon. Però la pel·lícula no aprofundeix prou en com aquest comportament és apuntalat pels que tenien tant o més poder que Ailes (els Murdoch en surten prou ben parats) i sobretot en com la situació es retroalimenta amb el discurs d'aquest bàlsam televisiu de la Nord-amèrica republicana que és Fox News.