Joan Baez, Melody Gardot i Salif Keita completen el cartell de Porta Ferrada

En les nits d'estiu de Sant Feliu de Guíxols hi cap des del jazz de Melody Gardot fins al rock de Patti Smith, i de l'afropop de Salif Keita al flamenc de Tomatito i José Mercé i al neoclassicisme de l'islandès Ólafur Arnalds. Aquests són alguns dels artistes que actuaran en la 57a edició del Festival de Porta Ferrada, que se celebrarà del 7 de juliol al 20 d'agost a diferents espais de la ciutat del Baix Empordà: l'Espai Port (que acull la majoria de concerts), el Teatre-Auditori Narcís Masferrer, el Guíxols Arena i l'Església del Monestir.

En setmanes anteriors ja s'havien avançant alguns noms del cartell: Manolo García, Els Pets, Luz Casal, Patti Smith, Amaia (que compartirà nit amb Los Hermanos Cubero), Melendi, The Human League, Beret, Manuel Carrasco i God Save The Queen, el grup de tribut a Queen. La programació s'ha completat aquest dimecres amb la confirmació de les incorporacions de l'Ólafur Arnalds, Melody Gardot, el Malandain Ballet Biarritz, Joan Baez, Salif Keita, The Wailers, Jordi Savall & Carlos Núñez, Tomatito & José Mercé, Las Migas, Ramon Aragall, Marea, Bocanada, Joan Dausà, Bipolar i Rosario. Tots aquests artistes actuaran a l'Espai Port un recinte que pot tenir un doble aforament de 1.600 i de 3.000 espectadors.

També s'ha tancat la programació del teatre-auditori, el nou cicle A Prop amb concerts de diumenge de Xarim Aresté, Greaseland, L'Últim Indi, Joan Colomo i Gecko Turner. Finalment, a l'Església del Monestir, l'espai dedicat a la música clàssica, hi actuaran el tenor Josep Bros, que farà un recital líric; els Solistes del Covent Garden, que interpretaran el sextet de corda 'Souvenir de Florence' de Txaikovski, i Pedro Burruezo amb Eduardo Paniagua i Wafor S. Gibril.

Les entrades van dels 42 als 78 euros del concerts de Joan Baez, i dels 38 als 78 del de Patti Smith, a d'altres més econòmics, com el d'Amaia i Los Hermanos Cubero, que costen de 25 a 50 euros.

El pressupost del 57è Festival de Porta Ferrada és d'1,6 milions d'euros, dels quals 380.000 els aporta l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta edició és l'última de la promotora The Project com a organitzadora del festival, una feina que ha desenvolupat des del 2014. Tanmateix, The Project ha confirmat que es presentarà a la licitació que l'ajuntament engegarà a l'abril per decidir qui organitzarà el festival de 2020 a 2024.