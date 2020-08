Més de 91.000 persones segueixen en 'streaming' un Festival de Peralada atípic

91.288 persones han seguit en streaming, per televisió o ràdio les onze propostes d'un Festival de Peralada (Alt Empordà) que divendres va tancar l'edició més atípica. Per primer cop, arran de la pandèmia, el certamen ha estat gratuït i amb una programació pràcticament de butxaca. S'acaba un Peralada que no parla d'assistents sinó d'audiències, però que ha demostrat "que la cultura és segura", com destaca el director Oriol Aguilà i recull l'ACN. "El nostre lideratge, precisament, s'havia de demostrar amb la nostra presència", diu. Aguilà admet que l'emissió en streaming ha obert "noves finestres", però ja avança que Peralada "va néixer per viure una experiència memorable in situ" i que, en aquesta línia, ja treballen per poder aixecar el teló el 2021.

El film musical Ludi, del polifacètic Christophe Chassol, va tancar divendres un Festival de Peralada restringit pel coronavirus. El festival va cancel·lar la programació de juliol i agost i es va reconvertir. Sense oblidar, això sí, els seus pilars fonamentals: la lírica, la dansa i la nova creació. Per primera vegada els espectacles han estat gratuïts –el poc públic hi assistia amb invitació– i es van retransmetre per streaming, televisió i ràdio. Del 22 al 31 de juliol, aquest Peralada Livestream, com se'l va rebatejar, va portar una desena de recitals, concerts, dansa i conferències.

Entre els artistes que hi van actuar, la ballarina María Pagés, l'artista plàstic Santi Moix, el músic Alfonso de Vilallonga, el tenor David Alegret i la soprano Sabina Puértolas. Tres nits es van dedicar a la cultura, la sanitat i el turisme, sectors tocats de ple pel covid-19. Ara l'organització ha fet balanç d'aquesta edició atípica, pensada per poder-ne gaudir a través de les pantalles. Per això Peralada no parla d'assistents sinó d'audiències. En total, 91.288 persones han seguit les onze propostes a través de diferents finestres (l'emissió en streaming, la ràdio, la televisió i internet).

"El festival s'ha mantingut viu. El públic que ha pogut venir ha gaudit dels diferents espectacles demostrant que la cultura és segura, amb totes les mesures sanitàries que ens marca el moment", subratlla el director. "Però sobretot valorem positivament haver pogut oferir aquests continguts de manera totalment gratuïta, i portar el festival a les llars i al món", afegeix Aguilà. Per al director, que Peralada no formés part de les nits d'aquest estiu atípic hauria estat "un cert abandó". "El nostre lideratge s'havia de manifestar juntament amb la nostra presència; calia ser-hi amb la justa mesura, amb prudència, els protocols necessaris i el model adequat", destaca Aguilà.

Amb la mirada posada al 2021

Aguilà admet que és "innegable" que l'emissió en streaming ha obert "noves finestres de connexió". "Ha estat una veritable aposta, i això, sumat al fet que molts dels artistes que han actuat a Peralada ho feien per primer cop en quatre mesos, ens ha portat a viure nits de molta emoció continguda", assegura el director. A més, a les estrenes, Aguilà recorda que cal sumar-hi les activitats culturals i pedagògiques del Campus Peralada, "que també s'han pogut viure en línia i que han tingut molt bona acollida del públic".

Però Aguilà també afirma que, "si a casa nostra hi ha un festival que va néixer per viure una experiència memorable i presencial in situ, és Peralada". "Per això des d'ara treballem per poder aixecar el teló del 2021 i renovar el nostre compromís amb els artistes i amb el públic", conclou.