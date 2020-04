Michael Bublé versiona la cançó dels Stay Homas 'Gotta be patient'

El músic canadenc Michael Bublé ha publicat una versió de Gotta be patient, una de les primeres cançons que els catalans Stay Homas van fer des que va començar l'estat d'alarma. Klaus Stroink, Ray Benet (Buhos) i Guillem Boltó (Doctor Prats), confinats al seu pis de l'Eixample, van fer la cançó amb la col·laboració de Judit Neddermann, i Bublé ha seguit el mateix format, amb la cantant mexicana Sofía Reyes. A més, hi col·laboren membres del grup canadenc Barenaked Ladies.

La versió de Michael Bublé s’emmarca dins d’una sèrie d'actuacions d’artistes canadencs que fan versions d’altres artistes per recaptar fons per a la lluita contra el coronavirus. També hi participen Justin Bieber, Céline Dion, Bryan Adams i Shania Twain.