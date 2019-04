Mònica Ramon és la nova presidenta del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya

La galerista Mònica Ramon , codirectora de la galeria Artur Ramon Art, substitueix Gabriel Pinós a la presidència del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya (GGAC), càrrec que ostentava des de feia quatre anys. Amb aquest relleu, Ramon encapçala la representació de les galeries d'art catalanes en un moment de "superació de la crisi del galerisme català" i quan encara es necessita "una forta empenta" per posar de nou en marxa el sector, tal com expliquen els membres de l'assemblea que l'ha triada. Ramon és també l'actual presidenta del comitè dels Premis GAC.

Segons l'associació, la nova direcció impulsarà un "projecte de continuïtat" perquè la nova junta comptarà en bona part amb l'esforç d'antics membres. Tot i això, diuen, a la vegada és un "projecte de renovació", ja que canvien els rols dels membres de la junta i s'integren en el nou projecte altres galeristes. Un dels objectius immediats del gremi és reforçar la presència de la institució a tot el territori i consolidar les accions que actualment lidera la institució per a la projecció i defensa del galerisme català. També té intenció d'iniciar un diàleg amb les administracions, fundacions i tots els agents que conformen les arts visuals per buscar noves sinergies per al foment del sector i l'art en general.

Mònica Ramon forma part d'una saga de galeristes catalans que es remunta quatre generacions. Des del 1911, quan va fer arrels en el sector de les antiguitats, la galeria Artur Ramon Art s'ha anat consolidant com un "referent del mercat de l'art al nostre país", segons el GGAC.