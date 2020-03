Mor Chato Galante, un lluitador que mai va deixar de combatre contra els torturadors de la dictadura

“Pel camí hem perdut un company que va estar lluitant tota la vida perquè reconeguessin que l’havien torturat. La judicatura té un problema. ¿Com pots jutjar la dictadura argentina però no jutjar els crims de la pròpia dictadura? Guanyarem aquesta carrera, però la guanyarem fora, i quan ho fem tornarem i guanyarem aquí”, explicava José María Chato Galante (Madrid, 1948) al diari ARA el novembre del 2018, en una entrevista amb motiu de l'estrena d' El silencio de los otros al festival Alternativa. Ell no podrà veure el final d'aquesta lluita. Galante va morir dissabte víctima del coronavirus.

El cinema dona la paraula a les víctimes del franquisme

A Galante, que formava part del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Complutense, el van detenir per primera vegada el 1969, quan tenia 20 anys i protestava per la mort d’un company, Enrique Ruano, a mans de la Brigada Político-Social. Va ser torturat durant 14 dies. El torturador, Antonio González Pacheco ( Billy el Niño), viu a pocs metres de casa seva. “Quan et torturen es trenca alguna cosa que ja mai més pots recuperar. Els ha passat a milers de persones. Molts companys no han pogut querellar-se perquè no poden escriure ni una sola línia sobre el que va passar. Jo seria incapaç de fer a un animal el que em van fer a mi”, explicava Galante.

El Congrés aprova, finalment, desclassificar els reconeixements a Billy el Niño

Galante formava part de l’associació d’ex presos polítics La Comuna Presxs del Franquismo, que lluitava contra els crims de la dictadura. El 2018 es va querellar contra Billy el Niño per presumpte delicte de lesa humanitat. La seva veu i la seva lluita no es perden perquè la van recollir articles i documentals com El silencio de los otros, d’Almudena Carracedo i Robert Bahar.

L’Audiència Nacional ha rebutjat diverses vegades l’extradició de Billy el Niño, el policia torturador a qui el govern socialista de Felipe González va condecorar. El jutge que va condemnar Galante va ser Jaime Mariscal de Gante. El seu fill, el comissari José Manuel Mariscal de Gante, va convidar l’octubre del 2018 Billy el Niño a una festa de la policia a la comissaria de Ciudad Lineal, a Madrid.

Els companys de Galante són els qui han informat a través de les xarxes de la seva mort:

Estimados/as amigos/as. Por desgracia, Chato Galante ha fallecido esta noche. Todos sus compañeros/as estamos destrozados, pero seguiremos en esta lucha. Él era un imprescindible. Que su trabajo no haya sido en balde. — Chato Galante (@chato_galante) March 29, 2020

Són molts els qui han lamentat la mort de Galante a les xarxes socials. Ho ha fet, per exemple, Pablo Iglesias, que ha recordat que va ser sempre un "combatent per la llibertat".

El COVID-19 se ha llevado a Chato Galante, combatiente por la libertad, preso político de la dictadura, luchador por la justicia universal y contra los torturadores, uno de los imprescindibles de Brecht. Se me rompe el alma. Hasta siempre compañero ✊



https://t.co/aijjbbpQbk — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 29, 2020

També Carles Puigdemont ha recordat la seva lluita contra l'oblit: