Mor el músic Ennio Morricone als 91 anys

El músic italià Ennio Morricone ha mort aquest dilluns als 91 anys a Roma, segons informen diversos mitjans italians. Nascut a la capital italiana el 10 de novembre de 1928, Morricone ha sigut un dels grans compositors de bandes sonores, algunes tan emblemàtiques com les de pel·lícules com La missió, Cinema Paradiso, Els intocables d'Elliot Ness i les tres de la Trilogia del Dòlar de Sergio Leone. Morricone estava ingressar en un hospital romà des de fa dies, després de patir una fractura de fèmur.

Al llarg de la seva trajectòria, que inclou més de mig miler d'obres per al cinema, va destacar per la facilitat amb què s'adaptava a diferents gèneres cinematogràfics i pel tractament melòdic. També va ser rellevant la manera de fixar el caràcter dels personatges amb poc elements. En aquest sentit, l'exemple més paradigmàtic és la seva feina a Fins que li va arribar l'hora (1968), on la tímbrica de l'harmònica fixa el personatge que interpreta Charles Bronson. Però n'hi ha d'altres, com la manera com va fer ser l'oboè a La missió (Roland Joffé, 1986), per transmetre el tarannà del jesuïta interpretat per Jeremy Irons, i també per comunicar el poder de la música.

Morricone va estudiar trompeta i composició i de seguida va aconseguir feines com a trompetista i arranjador en diferents orquestres. A partir dels anys 50 va diversificar el seu camp de treball, que es va eixamplar per dues bandes: la composició cinematogràfica i la direcció musical, inclosa la d'artistes de cançó melòdica i pop. El crooner nord-americà Paul Anka, per exemple, va triar Morricone com a director musical. "Don Costa, el meu arranjador original, tenia tant talent com l’Ennio, però jo era un noi jove, i el meu èxit no només depenia del que jo escrivia, sinó també de la feina d’altres, i l’Ennio és un dels millors amb qui he treballat. A més, era més gran que jo i representava una figura de pare i germà gran per a mi", recordava Paul Anka fa uns anys. De Morricone són també fites com els arranjament de les cançons Sapore di sale de Gino Paoli i Se telefonando de Mina. Alhora, també va formar part del Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, el col·lectiu de música experimental creat per Franco Evangelisti.

És a dir, Morricone va ser molt més que un grandíssim compositor de bandes sonores, i de fet tota la seva experiència al marge de cinema va ser fonamental en una carrera cinematogràfica que va començar a ser significativa als anys 60, i sobretot arran de la seva col·laboració amb el cineasta Sergio Leone. Les bandes sonores dels seus spaghetti western formen part de la història de la cultura popular del segle XX.