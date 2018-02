Mor Idrissa Ouedraogo, referent del cinema africà

El cineasta burkinès Idrissa Ouedraogo ha mort aquest diumenge als 64 anys a Ouagadougou (Burkina Fasso). "L'Àfrica perd un dels seus millors ambaixadors culturals", ha dit el president de Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Nascut a Banfora el 21 de gener de 1954, Ouedraogo ha sigut una figura emblemàtica del cinema africà, reconegut amb guardons com el gran premi del jurat de Canes per la pel·lícula 'Tilaï' (1990); en el festival francès també havia rebut el premi de la crítica per 'Yaaba' (1989).

Ouedraogo es va formar com a cineasta a Ouagadougou i posteriorment a França, on va realitzar diferents documentals per a la televisió abans de debutar en els llargmetratges de ficció amb 'Yam Daabo' (1986). En aquesta pel·lícula ja eren presents algunes de les constants de la seva filmografia, com ara el retrat de la realitat social de Burkina Fasso, la tensió entre l'entorn rural i l'urbà, i el viatge com a element dramàtic. Per exemple, a 'Tilaï', el personatge principal torna al poble després d'uns anys d'absència, i un cop allà experimenta el xoc entre la moral tradicional de les seves arrels i la moral desenvolupada com a individu fora del lloc d'origen.

Després de l'èxit a Canes, Ouedraogo va aconseguir l'Os de Plata al Festival de Berlín amb 'Samba Traoré' (1993). La seva filmografia es completa amb 'Kini & Adams' (1997), 'La còlera dels déus' (2003) i 'Kato Kato' (2006). També va participar en el film col·lectiu '11'09''01. 11 de setembre' (2002), compartit amb Ken Loach, Amos Gitai, Sean Penn i Alejandro G. Iñárritu, entre d'altres.