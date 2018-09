Mor Jean Laplace, el dibuixant del joc dels 8 errors

"La vida és un dibuix amb tants errors, / que, talment el ninot en el paper / hem de treure'ns l'engany amb bon enginy". Aquests eren els versos finals del poema que Joan Brossa va dedicar el 1987 a l'humorista gràfic Jean Laplace, conegut per les vinyetes del seu famós joc dels vuit errors: dos gags pràcticament idèntics en què el lector ha de detectar vuit petites diferències. Laplace va morir diumenge als 84 anys al seu Annecy natal, segons informa la premsa francesa.

Laplace va idear el joc dels vuit errors el 1966 i el va publicar per primera vegada al 'Feuille d'Avis de Lausanne'. Des d'aleshores, les seves vinyetes s'han publicat cada dia en diaris de tot el món: França, Alemanya, Bèlgica, el Japó, el Brasil, el Canadà... A Catalunya el publica des de fa dècades el diari 'La Vanguardia', a Galícia 'La Voz de Galicia', a Cantàbria 'El Diario Montañés' i a l'Aragó l''Heraldo de Aragón'. Els seus acudits sense paraules i d'un humor blanc amb tocs d'absurd feien que les vinyetes de Laplace viatgessin amb facilitat a l'estranger, però la clau del seu èxit va ser la idea senzilla i genial de combinar el passatemps i l'acudit gràfic.

540x306 El primer joc dels vuit errors que Jean Laplace va publicar a La Voz de Galicia el 1977 El primer joc dels vuit errors que Jean Laplace va publicar a La Voz de Galicia el 1977

L'estil de Laplace era molt característic: línies geomètriques, personatges d'ulls de mussol i actitud perplexa en situacions de comicitat xocant, amb un peu en el surrealisme. El 1995 el defensor del lector de 'La Vanguardia' va recollir diverses crítiques pel "contingut fort" de les seves vinyetes i dels "horrors en comptes d'errors" que dibuixava. "No soc una persona congènitament cruel, més aviat el contrari, però la recerca del gag pel gag fa que els resultats s'allunyin de la normalitat –es justificava el dibuixant–. En un món on l'actualitat és d'una crueltat molt real, la sensibilitat de la gent es debilita [...]. El creador de gags se sent obligat a incrementar la dosi per sacsejar uns lectors cada vegada més farts i indiferents".

Tot i la celebritat dels seus dibuixos, Laplace vivia una existència discreta a Annecy. "Soc el resultat d'un entorn obrer i no soc una persona mundana –explicava el 2017 a 'La Voz de Galicia'–. Treballo des del meu racó com un artesà tranquil". El dibuixant trobava la inspiració per als seus dibuixos –el 2017 acreditava haver-ne fet 18.600– caminant pel carrer o mirant les revistes i la televisió i definia el seu personatge típic com "un home menut i ingenu de grans ulls somniadors".