Mor als 69 anys l'actor i guionista Jean-Pierre Bacri

Jean-Pierre Bacri, recordat pels seu treballs amb Alain Resnais i sobretot amb Agnès Jaoui, ha mort aquest dilluns als 69 anys com a conseqüència d'un càncer, segons informa la premsa francesa. Actor, guionista i dramaturg, Bacri va aportar una mirada crítica sobre la societat burgesia en pel·lícules com Per a tots els gustos o Com una imatge, que escriure amb Jaoui i en les quals ella el va dirigir. Junts formaven un tàndem infal·lible que va guanyar quatre premis Cesar al millor guió i que durant la dècada dels 2000 va convertir-se en sinònim de comèdia d'autor elegant i punyent, tocant notes similars a les del cinema de Woody Allen però amb regust i personalitat pròpia.

El rostre de faccions dures i mirada roent de Bacri el feia ideal per a interpretar papers de criminal o policia cínic. De fet, en els seus inicis com a actor va interpretar algun personatge així, com un detectiu del thriller Subway de Luc Besson o el proxeneta de Le grand pardon, però de seguida es va revelar com un actor dúctil i expressiu, d'una gran humanitat que els seus personatges desplegaven sense pirotècnies. Nascut a l'Algèria francesa el 1951, es va enamorar del cinema de nen gràcies al seu pare, que els caps de setmana treballava en un cinema i als 25 anys es va instal·lar a París per treballar en publicitat i estudiar interpretació.

El seu primer amor va ser el teatre i al teatre va conèixer també el seu gran amor, Agnès Jaoui, amb qui va coincidir el 1987 representant l'obra L'Anniversaire de Harold Pinter. Junts van formar una societat creativa i sentimental que es va estrenar amb l'obra Cuisine et dépendances, adaptada al cinema per Philippe Muyl. El següent treball de la parella seria el celebrat guió de la juganera Smoking/No smoking d'Alain Resnais, dues pel·lícules en una que els va reportar el seu primer Cesar. Repetirien amb Resnais com a guionistes i –aquest cop també com intèrprets– a l'encantadora On connait la chanson, musical sui generies que reutilitzava i subvertia el cançoner popular francès.