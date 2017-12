Mor als 74 anys Johnny Hallyday, l'Elvis Presley francès

El pare del rock francès, Johnny Hallyday, va morir dimarts a la nit al seu domicili als 74 anys, víctima d'un càncer de pulmó. Ell mateix, que tenia una salut fràgil arran dels seus excessos amb el tabac, l'alcohol i les drogues, havia fet pública la seva malaltia al març. L'última actuació de Hallyday a Catalunya es remunta a l'any 2016 al Liceu. El seu llegat, d'una trajectòria de més de 50 anys, inclou 46 discos -amb més de 900 cançons-, 25 dels quals en directe; amb unes vendes de més de 100 milions de còpies. A més, va participar en vuit pel·lícules. Després de fer-se pública la notícia de la mort de Hallyday, la policia francesa ha desplegat un fort dispositiu de seguretat al voltant del seu domicili, a Marnes la Coquette.

El president francès, Emmanuele Macron, ha lamentat la mort de l'artista i ha recordat el seu lirisme "brut i sensible" i també ha dit que "va fer entrar una part dels Estats Units al nostre panteó nacional". També han expressat el seu condol cantants com Michel Polnareff, Eddy Mitchell i Céline Dion. Per a la cantant, Hallyday era "un gegant, una vertadera icona".

Entre els temes més coneguts de Hallyday, que era conegut com l''Elvis francès, hi ha 'Rester vivant', 'O Carole' i 'Noir c'est noir', la versió francesa de 'Black is black', de Los Bravos. El diari 'Le Monde' el va batejar com 'Johnny-Imperator' i era estimat per diverses generacions de francesos, que també van quedar captivats com 'Au Café de l'Avenir', 'Oh! ma jolie Sarah', 'Gabrielle', 'La fille de l'été dernier', 'Allumer le feu' i clàssics com 'Mystery Train' i 'Blue Suede Shoes'.

Alguns dels seus temes de Hallyday -el seu nom real era Jean-Philippe Léo Smet- estan considerats himnes generacionals: 'Requiem pour un fou', 'Ma gueule'; 'L'Idole des jeunes' i 'Que je t'aime', i un altre dels seus temes més emblemàtics va ser 'Le pénitencier', l'adaptació del conegut tema de The Animals 'The House of the Rising Sun'. Entre les col·laboracions que va fer amb altres músics hi ha el tema 'Cruzando el paraíso', amb Loquillo.

Terrible despertar. Nos ha dejado Johnny Hallyday, un símbolo, un mito... El ROCK con mayúsculas. El mundo llora tu perdida. Gracias por todo. Fue una suerte el llegarte a conocer. https://t.co/0zf7Oi2X5D pic.twitter.com/C0ZGAYVHqf — Igor Paskual (@IgorPaskual) 6 de desembre de 2017

Johnny Hallyday va decidir que volia ser cantant i a tocar en locals nocturns precisament amb el tema 'Loving you' d'Elvis Presley. Un any després va publicar el seu primer disc, 'Hello Johnny', i el 1961 va arribar el seu primer gran èxit, la versió francesa del tema 'Let's twist again', titulada 'Viens danser le twist', que va ser disc d'or. De fet, va consolidar la seva popularitat amb versions de clàssics del rock.

La primera esposa de Johnny Halliday va ser la cantant Sylvie Vartant. Es van casar l'any 1965 i fins l'any 1980 van ser la parella de moda a França.