Mor Macari Gómez, el cartellista català que va il·lustrar Hollywood

El cartellista Macari Gómez Quibús (Reus, 1926 - Olesa de Montserrat, 2018) ha mort aquest divendres als 92 anys. Conegut artísticament com a 'Mac', Gómez es va formar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona i va començar la seva carrera professional fent anuncis ploma per a la publicitat dels cinemes. El 1956 va debutar a Hollywood de la mà de Paramount, que li va encarregar el cartell de la pel·lícula 'Els deu manaments'. Aquell projecte el va catapultar a primera línia cinematogràfica durant els anys 60 i 70, en què va elaborar centenars de cartells de films com 'Ciutadà Kane' (1941), 'Casablanca' (1942), 'Un tramvia anomenat desig' (1951), 'Los hijos de Rancho Grande' (1956) i 'El verdugo' (19 63), entre molts d'altres.

540x306 Un dels cartells de Macari Gomez / MAC Un dels cartells de Macari Gomez / MAC

Grans noms del cinema, com Kirk Douglas, Stanley Kramer, Marlon Brando i George Lucas, van expressar la seva admiració per Gómez i la seva feina. Amb l'arribada de la crisi a les sales de cinema a la dècada dels 80 l'artista va fer un gir en la seva carrera professional i es va especialitzar en el disseny de les caràtules de vídeo. A banda d'aquestes obres, també va treballar com a pintor i com a dibuixant. Amb una trajectòria artística de més de 40 anys, Gómez va elaborar més de 4.000 peces, algunes de les quals s'han exposat a la Filmoteca de Catalunya i a la Filmoteca Nacional de Madrid. La seva obra ha estat reconeguda amb guardons com el Premi Sant Jordi de Cinematografia. El 2013 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català i el 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi.