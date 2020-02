Mor la 'reina del suspens', Mary Higgins Clark

L'escriptora nord americana Mary Theresa Eleanor Higgins, més coneguda com Mary Higgins Clark, va morir divendres a l'edat de 92 anys a Florida, a casa seva i envoltada de la seva família, segons ha anunciat aquest matí el seu editor en un tuit. "Diem adeu amb una profunda tristesa a la reina del suspens, Mary Higgins Clark", expressa l'editor. "Ha mort tranquil·lament aquest 31 de gener, a l'edat de 92 anys i envoltada dels membres de la seva família i amics".

