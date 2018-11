Mor Stan Lee, el pare de superherois llegendaris com Spiderman i X-Men

El guionista, editor i creador de personatges llegendaris com Spiderman i X-Men, Stanley Martin Lieber, conegut artísticament com a Stan Lee, ha mort aquest dilluns als 95 anys. Nascut el 1922 a Manhattan, Lee va començar a treballar com a autor de còmics el 1939 a Timely Comics, que més endavant es convertiria en Marvel Comics. Amb 20 anys va publicar la seva primera història com a guionista, un relat del Capità Amèrica que va signar sota el pseudònim de Stan Lee. A partir d'aquell moment va crear superherois mítics com Black Panther, Thor, Iron Man, Els quatre fantàstics, Hulk i Daredevil. Va treballar colze a colze amb els dibuixants Steve Ditko i Jack Kirby, i la seva feina va ser fonamental per expandir i donar a conèixer Marvel Comics.

Lee va ser el pare de personatges que ja formen part de la iconografia universal, com Els quatre fantàstics, que va idear el 1961 i li van portar els seus primers èxits. Amb escriptors com Robert Louis Stevenson i Arthur Conan Doyle com a referents, Lee va destacar per inocular una forta personalitat als seus personatges. Més enllà dels poders fantàstics, els seus superherois eren protagonistes amb preocupacions com les d'una persona qualsevol, i aquesta humanització va ser fonamental per acostar-los al públic i convertir-los en clàssics arrelats a la cultura popular.

El 2003, Lee afirmava en una entrevista a 'Los Angeles Times': "Sempre he volgut que el lector tingués la sensació que tots som amics, que estem compartint una diversió privada que la resta del món desconeix". La manera de treballar de Lee va arrelar tant que es va arribar a batejar com 'El mètode Marvel'. En comptes de donar guions als artistes perquè els il·lustressin, Lee treballava a partir de pluges d'idees i sinopsis i deixava als dibuixants que afegissin els detalls que ells creguessin convenients.

Juntament amb Kirby, Lee va donar vida a personatges com Hulk, Iron Man, Thor i X-Men. Spiderman va néixer en una col·laboració amb l'artista Ditko, mentre que amb Bill Everett van crear Daredevil. Aquestes col·laboracions van derivar, en alguna ocasió, en disputes entre els autors. En el cas de Spiderman, per exemple, els drets d'autor de les pel·lícules i les sèries de televisió es van repartir entre Lee i Ditko.

A partir dels anys 70, les seves històries van ajudar a difuminar els límits de la censura als còmics. El 1971, per exemple, va incorporar una història a 'The Amazing Spiderman' en què el millor amic de Peter Parker prenia pastilles. Aquestes trames van esdevenir molt populars a l'època i van ajudar a relaxar les restriccions de l'època. El 1972 va ascendir a editor a Marvel i va focalitzar-se en donar a conèixer el segell.

A part de les adaptacions cinematogràfiques de les seves històries, Lee també es va donar a conèixer en el món de la gran pantalla gràcies als seus divertits cameos. El guionista apareix a totes les pel·lícules de Marvel i també ha tret el cap en altres produccions, com la sèrie 'The Big Bang theory'. Lee també va fer algunes incursions al mercat editorial. El 2002 va publicar, juntament amb George Mair, les memòries 'Excelsior: the amazing life of Stan Lee' i el 2015 va llançar 'Amazing fantastic incredible: a marvelous memoir', escrit juntament amb Peter David i il·lustrat per Colleen Doran.