Mor Xavi Turull, el percussionista d'Ojos de Brujo

Xavi Turull, el percussionista d'Ojos de Brujo, va morir ahir víctima d'un càncer. El músic, considerat un referent en el món de la percussió a Catalunya i a l'Estat, va iniciar la seva carrera als anys 80 i va tocar amb grups com Ketama i Estopa i acompanyant Rosario Flores. Als anys 90 va crear Amalgama, en què va fusionar el flamenc amb la música hindú i amb el qual va publicar el disc Encuentros (Nuba Records, 1990). Després d'una etapa a Cuba, on va perfeccionar la seva tècnica, va entrar a formar part d'Ojos de Brujo el 1996. El grup va caracteritzar-se per buscar el punt de trobada entre el flamenc i altres estils musicals com el reggae i el hip-hop. Entre els discos que van publicar hi ha Barí (2002) –amb el qual van rebre el World Music Award for Europe–, Techarí (2006) –guardonat amb el Grammy Llatí al millor àlbum de flamenc-fusió– i Aocaná (2009).

Després de la desaparició d'Ojos de Brujo el 2012, Turull va crear Lenacay amb dos membres més de l'antic grup, Ramón Giménez i DJ Panko. Amb Lenacay van llançar Ryma, un àlbum en què ampliaven la fusió del flamenc amb l'electrònica, el funk i el soul. Un any després Turull va donar llum a un altre grup, Kejaleo, amb el qual va treballar per ampliar els horitzons del flamenc i per fusionar-lo amb el jazz.

"Després d'Ojos de Brujo volia recuperar la sensació de tocar en un grup més instrumental, en què la veu no tingués tant protagonisme i que permetés un espai d'improvisació més ampli", deia Turull el 2013. De Kejaleo en van formar part Rosalía, Diego Cortés, Cristo Fontecilla i el també desaparegut Roger Blàvia. També va impulsar el projecte Nadir, juntament amb Antonio Restucci, Zoltan Lantos i Marcelo Córdova. El funeral de Xavi Turull se celebrarà dijous al Tanatori de les Corts.