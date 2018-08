Mor als 91 anys l'escriptora Lluïsa Forrellad

260x366 Lluïsa Forrellad / Gencat Lluïsa Forrellad / Gencat

L'escriptora Lluïsa Forrellad, que va guanyar el Nadal amb 'Siempre en capilla' quan només tenia 26 anys, ha mort aquest dissabte als 91. Després del seu aclamat debut, l'autora de Sabadell va desaparèixer del mapa literari durant dècades fins que el 2006 va trencar el seu silenci literari publicant 'Foc latent' amb Angle Editorial. La bona acollida de públic de la novel·la va activar la creativitat de Forrellad, que a continuació va publicar quatre novel·les més, l'última de les quals és el 'thriller' 'L'olor del mal' (Angle, 2011).

Nascuda el 1927, Forrellad era germana bessona de la també escriptora Francesca Forrellad, morta el 2013, sis anys després de debutar literàriament amb la novel·la 'La vostra sang'. Les dues germanes havien fundat el 1948 el grup de teatre Quadre Escènic de la Puríssima, amb el qual Lluïsa va fer d'actriu i es va iniciar en les lletres escrivint dues obres de teatre en castellà, 'Dos razones' i 'Regimiento de caza 43'. El salt a la fama, però, arribaria amb la novel·la 'Siempre en capilla', que narrava des del punt de vista d'uns metges una epidèmia de diftèria al Londres de finals del segle XIX, una obra amb aspectes gòtics i fins i tot policíacs que contrastava amb l'estricte realisme social dels novel·listes de postguerra.

540x306 Lluïsa Forrellad / Angle Editorial Lluïsa Forrellad / Angle Editorial

Aclaparada per l'atenció de la premsa i les expectatives que va suscitar el seu èxit, Forrellad es va retirar del món literari, tot i continuar escrivint en privat. "Tot aquell enrenou em va resultar tan inesperat i molest que em va atordir i vaig optar per recloure'm a casa per treballar", explicava el 2006 coincidint amb el seu inesperat retorn literari, 'Foc latent', un 'thriller' ambientat en la Barcelona convulsa de finals del segle XIX que es va convertir en un dels gran èxits (més de 15.000 exemplars venuts) del segell Angle Editorial. Més endavant arribaria 'Sempre en capella' (Angle, 2007), traducció al català del seu debut, 'Retorn amarg' (Angle, 2008), 'El primer assalt' (Angle, 2009) i 'L'olor del mal', el seu últim treball.