Mor el compositor Narcís Bonet als 85 anys

260x366 El compositor Narcís Bonet / narcisbonet.org El compositor Narcís Bonet / narcisbonet.org

El compositor barceloní Narcís Bonet ha mort aquest divendres als 85 anys a París, la ciutat on residia i on va desenvolupar bona part de la seva carrera artística i professional, acompanyat de la seva família i després d'una llarga malaltia. Nascut a Barcelona el 23 de gener del 1933, Narcís Bonet era fill de l’arquitecte Lluís Bonet i Garí i germà de Jordi Bonet i Armengol. Va ser alumne de Joan Massià, Joan Llongueres i Eduard Toldrà i es va presentar al públic com a pianista als 13 anys al Palau de la Música Catalana. La famñilia ha fet públic un comunicat aquest matí on subratllen que Bonet sempre va ser, tot i l'exili, "un fervent defensor de Catalunya" i que en l'últim any any seguia denunciant a França la situació dels presos polítics i dels exiliats. Dijous es farà una missa de comiat al Temple de Pentemont a les dues de la tarda.

El 1948 va compondre la seva primera obra simfònica, i un any després es va traslladar a París. Va guanyar el primer premi de composició del Conservatori Americà de Fontainebleau, del qual posteriorment va ser director.

Des de @cultura_cat i en nom de @govern lamentem la pèrdua de Narcís Bonet, compositor català exiliat a París i tan compromès que vol que no es gastin diners en flors sinó que es destinin a l’ @ACDretsCivils . Moltes gràcies pel gest i que descansi en pau

Al llarg de la seva vida, Narcís Bonet ha sigut president de Joventuts Musicals de Barcelona i de la Federació Internacional de Joventuts Musicals, representant del Consell Internacional de la Música de la Unesco, productor dels programes musicals de les emissions en llengua espanyola de la ràdio francesa i del seu programa bimensual en català, secretari d’Òmnium Cultural a París, president del Casal de Catalunya de París i secretari tècnic de l’Orquestra i Cors de Radiotelevisió Espanyola, entre d'altres.

També va rebre la Creu de Sant Jordi i el grau d''officier' dins l'Ordre de les Arts i les Lletres de la República Francesa.