Mor als 80 anys el director Joel Schumacher

Va rebentar taquilles, va descobrir estrelles i va dirigir grans pel·lícules, però també va ensorrar franquícies i molts crítics es van acarnissar amb els seus treballs. Joel Schumacher va fer de tot a Hollywood, va triomfar i va fracassar, sempre a la seva manera, sorollosa i espectacular. El director de Batman forever i Un dia de fúria ha mort aquest dilluns als 80 anys a causa del càncer a la seva casa de Nova York.

Schumacher era una rara avis de Hollywood per molts motius, però sobretot perquè la de director era la seva segona carrera: abans de dedicar-se al cinema va triomfar en el món de la moda, dissenyant els aparadors per a les botigues més exclusives de Manhattan. Però el cinema tirava més que el disseny i va marxar a Los Angeles on va aconseguir les primeres feines com a responsable de vestuari a El dormilega, de Woody Allen, de qui es va fer amic i que va recomanar-li que si acabava sent director no llegís mai les crítiques.

Un bon consell, perquè els primers films de Schumacher no van tenir gaire bona acollida: ni la comèdia fantàstica La increïble dona minvant ni el vehicle de lluïment per a Mr. T Els bojos del taxi ni el retrat d'un grup d'amics universitaris St. Elmo's punt de trobada, que ja destacava per l'olfacte del director per detectar el talent de futures estrelles com Demi Moore, Andie McDowell. Millor acollida va tenir la magnífica Joves ocults, una comèdia de terror sobre un grup d'adolescents enfrontats als vampirs que infesten una petita ciutat de Califòrnia. Un d'aquells vampirs era un altre diamant en brut, Kiefer Sutherland, a qui Schumacher va repescar el 1990 per protagonitzar Línia mortal, un drama sobrenatural sobre un grup d'estudiants de medicina que juguen amb la mort per explorar el més enllà.

Joel Schumacher no tenia problemes en combinar el cinema d'acció efectista d'aquests títols amb drames burgesos com Un toc d'infidelitat o el melodrama romàntic Escollir un amor, dissenyat per capitalitzar el recent èxit de Julia Roberts amb Pretty Woman. I a continuació, com si fos un altre director, Schumacher firmava una de les pel·lícules més corrosives i polèmiques dels 90, Un dia de fúria, en què un Michael Douglas acabat de sortir d' Instint bàsic era un oficinista frustrat que un bon dia esclatava contra la societat i descarregava la ràbia urbi et orbi. Potser el que tenien en comú totes les seves pel·lícules era l'olfacte comercial, que no va minvar en el sòlid drama judicial El client, amb uns magnífics Tommy Lee Jones i Susan Sarandon.

La seva bona ratxa en la taquilla el va catapultar a una de les primeres franquícies superheroiques, la de Batman, que buscava un relleu a Tim Burton. Les dues pel·lícules que Schumacher va dirigir de l'heroi van acabar definint la seva imatge a Hollywood, però no precisament bé. Batman forever va reiniciar la saga amb un nou protagonista (Val Kilmer) i dos malvats amb carisma, Tommy Lee Jones (Harvey Dent) i Jim Carrey (Enigma), i canviant la foscor gòtica de Burton per una lluminositat pop sense por al ridícul que va revoltar molts crítics i fans del personatge. La recaptació, tanmateix, va ser prou bona com per fer un segon intent, Batman i Robin, però ni tan sols dues estrelles del moment George Clooney (el nou Batman) i Arnold Schwarzenegger (Mr. Ice) van evitar un daltabaix a la taquilla que va carregar-se la franquícia fins a l'arribada de Christopher Nolan al rescat. A Schumacher el perseguiria per sempre el fiasco de la pel·lícula i els mugrons dels uniformes de Batman, assenyalats com a exemple de l'estridència kitsch de la pel·lícula.