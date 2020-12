Mor als 89 anys John le Carré, el forense de la Guerra Freda

John le Carré, l'home que va descobrir els secrets i la doble moral –o la falta de moral– dels actors de la Guerra Freda, va morir dissabte a la nit als 89 anys d'una pneumònia, mentre era tractat al Royal Cornwall Hospital, a prop del seu retir de Treffigian, on vivia des de feia quasi mig segle, a l'oest d'Anglaterra. Membres de la seva família han informat del seu decés a última hora d'aquest diumenge.

Le Carré, pseudònim de David John Moore Cornwell (Poole, Dorset, 1931), l'home que va treballar per al servei d'espionatge britànic, l'MI5, i que en va sortir per acabar mostrant els budells de la maquinària a través de 25 llibres, alguns dels quals obres mestres, és sens dubte un dels gegants de la literatura anglesa des de la segona meitat dels anys seixanta fins pràcticament l'actualitat.

Deixa una obra de vint-i-quatre novel·les i un llibre de memòries, Volar en cercles. Històries de la meva vida, encara que bona part o pràcticament tota la seva literatura està impregnada en bona mesura de la seva experiència vital i professional de la primera part de la seva vida, així de com de la seva infantesa. Una infantesa marcada per l'abandonament de la llar de la mare i per la difícil vida del pare, que va arribar a ser condemnat a presó per insolvent. "Una infantesa difícil és el millor patrimoni per a un escriptor", acostumava a dir Le Carré. De fet, la problemàtica relació amb el seu pare va marcar tota la seva vida i va condicionar la seva obra. "Em vaig adonar que no m'hi podia enfrontar, així que d'aquesta manera va sorgir l'engany", un dels temes centrals o potser el tema central de la seva literatura.

Le Carré va començar a treballar per als serveis secrets de Sa Majestat mentre estudiava alemany a Suïssa a finals dels anys quaranta. Després de fer classes a l'escola privada d'Eton, es va incorporar al Servei d’Afers Exteriors britànic com a oficial d'intel·ligència, reclutant i tenint cura d’espies que treballaven al darrere del teló d'acer. Ho feia des d'una grisa oficina de l’edifici de l'MI5 al carrer Curzon, al centre de Londres.

Trucada per al mort, del 1961, suposa la primera aparició del seu gran personatge, George Smiley, que arribarà a la màxima expressió amb El talp (1974), novel·la central de l'acció de Smiley al Circus, nom amb què designen el servei d'intel·ligència. Molt abans de l'esmentada El talp, la novel·la que el va catapultar va ser L'espia que tornava del fred, una història ambientada en plena Guerra Freda i en plena confrontació amb el bloc soviètic en què esbossava uns espies britànics mancats de la mateixa moral que els podia faltar als que estaven al servei de Moscou. Era la seva primera gran radiografia del "gran joc", com també acostumava a dir-ne.

Le Carré ha disseccionat millor que ningú la societat anglesa del segle XX explicant els ets i uts d'alguns dels símbols més preuats de la tradició del país, símbols que ell detestava: les escoles privades, l'estigma que imposen els diferents accents i la sordidesa de la divisió de classes. El sastre de Panamà, L'honorable col·legial, L'infiltrat, La gent de Smiley, La noia del tambor o El jardiner fidel són altres de les seves grans obres.

La Guerra Freda en teoria va acabar, però no la necessitat de denunciar altres aspectes del mateix gran joc. Amb Le Carré se'n va un mestre de la literatura i un escriptor compromès amb el seu temps i combatiu amb les injustícies.