Mor la galerista barcelonina Dolors Junyent

260x366 La galerista Dolors Junyent / GREMI DE GALERIES D'ART DE CATALUNYA La galerista Dolors Junyent / GREMI DE GALERIES D'ART DE CATALUNYA

Els galeristes barcelonins han perdut una de les seves professionals més conegudes: la galerista Dorlors Junyent, i el seu marit Joan Torra, van morir dissabte després de patir un accident de trànsit al Vendrell. La cerimònia de comiat se celebrarà aquest dimecres a dos quarts de nou del matí al tanatori de les Corts.

Formada a París, on va conèixer molts dels artistes catalans que hi residien, Dolors Junyent va obrir la seva pròpia galeria l'any 1978. La sala, que porta el seu nom i està ubicada al número 268 del carrer Aragó, al davant de la Fundació Antoni Tàpies, està especialitzada en pintura catalana i espanyola dels segles XIX i XX. Ben aviat Dolors Junyent Galeria d'Art es va convertir en un punt de trobada d'artistes. Dolors Junyent i el seu marit van transmetre la passió per l'art als seus fill, Meritxell i Armand, i van compartir el negoci amb ells.

Dolors Junyent va ocupar diferents càrrecs a la junta del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya i la va presidir entre els anys 2002 i 2007. Ara n'era la presidenta honorífica. També va ser vocal d'ArtExpo, la fira d'art que es va celebrar a Barcelona.