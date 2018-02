Mor l'actor John Mahoney, el pare de 'Frasier'

L'actor John Mahoney, conegut sobretot per haver interpretat durant 11 anys Martin Crane, el rabiüt pare del neuròtic psiquiatre de 'Frasier', ha mort als 77 anys. Mahoney havia estat nominat a dos premi Emmy i dos Globus d'Or i va guanyar el premi Screen Actor Guild per interpretar Crane, el seu personatge més famós.

Mahoney va començar la seva carrera d'actor quan tenia 40 anys. Fins aleshores havia estat editor d'una revista mèdica i havia donat classes d'anglès a la Western Illinois University. Va treballar en més de 30 pel·lícules i va tenir també una fructífera carrera en el món del teatre. La seva actuació a 'The house of blue leaves' li va fer guanyar un Tony el 1986. El 2007 va tornar a Broadway per la reestrena de 'Prelude to a kiss'. Al cinema, va participar en pel·lícules com 'Encís de lluna' (1987), 'Barton Fink' (1991) i 'Els vuit eliminats' (1988). A la televisió també va aparèixer en sèries com 'En terapia' (2007) i 'Póquer de reinas' (2010).