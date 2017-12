Mor l'artista Carles Santos als 77 anys

Carles Santos ha mort aquest dilluns als 77 anys, segons ha infomat l'Ajuntament de Vinaròs. Santos ha sigut una presència imprescindible en diferents disciplines artístiques, sobretot en la música. Santos, nascut a Vinaròs l'1 de juliol del 1940, era hereu de les avantguardes, que ell mateix va eixamplar amb un sentit lúdic i alhora rigorós. Tot i l'impacte de les seves actuacions, ell mateix considerava la seva fama com a transgressor era exagerada.

Polifacètic i irreverent de mena, Carles Santos es va formar com a pianista. De fet la seva imatge tocant, jugant o violentant el piano es va convertir en característica en les seves actuacions. Els seus primers anys van estar marcats per la influència de Joan Brossa, Joan Miró, John Cage i el minimalisme nord-americà. Que la música no seria el seu únic interès ja ho va demostrar ben aviat, quan va dirigir el curtmetratge 'L'apat' el 1967. A més, els seus concerts esdevenien sovint espectacles escènics totals. Santos, artista irrepetible. era capaç d'aplegar minimalisme, excentricitat i voluptuositat i devoció pels clàssics, com va fer en espectacles com 'Beethoven, si tanco la tapa... què passa?' (1983).