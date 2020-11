Mor als 100 anys la lluitadora antifranquista Maria Salvo

260x366 Maria Salvo / Universitat de Barcelona Maria Salvo / Universitat de Barcelona

La lluitadora antifranquista, presa política i activista Maria Salvo (Sabadell, 1920) ha mort als 100 anys, segons ha comunicat per Twitter l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Salvo havia tancat la llista de Barcelona en Comú el 2015 juntament amb Josep Fontana i era una de les protagonistes de les fotografies que Colau té penjades al seu despatx des que va entrar al consistori. Al maig va ser motiu d'homenatge pels seus 100 anys.

Adéu amiga estimada. Fins sempre, Maria Salvo ❤️.

La millor, la més bonica, la dona lliure, forta, lúcida i generosa que totes voldriem ser. Gràcies Maria, perquè tu vas ser, moltes altres podrem seguir avançant. Et recordarem i t’estimarem sempre. pic.twitter.com/9bK9FU4UzM — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 16, 2020

Maria Salvo va lluitar a la Guerra Civil, va viure l'exili i va passar pels camps francesos de la Bretanya. Va ser repatriada a Espanya el novembre del 1939 però va continuar lluitant contra el règim de Franco durant dos anys i mig. El 1941, quan feia d'enllaç per a la resistència antifranquista a Madrid, va ser arrestada. Tenia tan sols 21 anys i no va sortir de la presó fins que en va fer 37.

Filla d'un ebenista i una minyona, als tretze anys treballava de portera de l'edifici de les Corts on vivien. Quan va esclatar la guerra era militant del PSUC i va treballar en un taller col·lectivitzat. Va ser secretària de propaganda del comitè de Barcelona de les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya el 1938.

Va estar a les presons de les Corts, Saragossa, Ventas, Alcalá de Henares (on la van sotmetre a un consell de guerra en què la van condemnar a 30 anys de presó) i, sobretot, Segòvia. Quan en va sortir, el 1957, el món era dels que havien guanyat la guerra i a ella la van desterrar a Santander. Malgrat això, va tornar clandestinament a Barcelona.

Va militar al PSUC i al moviment feminista. Passada la dictadura va seguir treballant perquè el passat no caigués en l'oblit. Als 70 va participar en la fundació de l'Associació Catalana d'Ex-presos Polítics. Va treballar per fer visible el record de la presó de les Corts, on les dones van ser víctimes d'una repressió ferotge: ella no va poder ser mare a causa de les tortures patides. Salvo era un dels últims testimonis vius, si no l'últim que quedava, de Les Dones del 36, associació que va néixer el 1997 i es va extingir el 2006.