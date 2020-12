Mor el músic Armando Manzanero als 86 anys

El músic mexicà Armando Manzanero ha mort aquest dilluns als 86 anys. Autor d'un cançoner romàntic tan popular com inabastable, havia ingressat el 17 de desembre en un hospital de Ciutat de Mèxic per covid-19.

La llista de cançons d'Armando Manzanero inclou èxits com Una tarde vi llover, Somos novios, Contigo aprendí i desenes i desenes de temes que també han interpretat artistes com Dyango, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Raphael, Andrés Calamaro, Vicente Fernández i David Bisbal. "Era un home sensible, un home del poble, i un gran compositor", ha dit el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, quan ha sabut la mort de l'autor de la llegendària balada Adoro.

Nascut a Mérida (Mèxic) el 7 de desembre del 1934 (tot i que el seu pare el va inscriure al registre el 1935), Manzanero va ser un talent precoç; encara era un adolescent quan va compondre les primeres cançons i als 16 anys ja actuava com a pianista. Es considerava un deixeble del cantant Pedro Vargas, a qui va acompanyar com a pianista, i pertanyia a l'estirp de grans compositors mexicans com Agustín Lara. És a dir, el seu territori era la balada i el bolero, i sobretot durant els anys 70 i 80 va ser el gran dominador del repertori romàntic en castellà juntament amb l'andalús Manuel Alejandro. De fet, tots dos van ser compositors de capçalera per a artistes com ara Pedro Vargas, Libertad Lamarque i Raphael.

Armando Manzanero tenia una habilitat especial per assimilar diferents bagatges musicals i portar-los cap a la zona romàntica. Per exemple, Adoro estava inspirada en el vals peruà, però ell hi injectava una melodia que en realçava el romanticisme. Aquest caràcter ja era present en les composicions que va incloure al disc de debut, Mi primera grabación, publicat el 1967. Un any després va compondre Somos novios, una cançó que va travessar fronteres lingüístiques quan Sid Wayne la va adaptar a l'anglès amb el títol It's impossible perquè la interpretés Elvis Presley; convertida en standard, també la van cantar Perry Como, Shirley Bassey i Mina, entre altres.