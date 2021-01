Mor el músic Jordi Fàbregas, l'ànima del Tradicionàrius

El músic i activista cultural Jordi Fàbregas ha mort aquest dijous als 69 anys, segons han confirmat fonts del Festival Tradicionàrius. Nascut a Sallent el 1951, Fàbregas ha sigut una figura fonamental per a la creació, la divulgació i el desenvolupament de les músiques tradicionals, sobretot al capdavant del Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona i del Festival Tradicionàrius, que va dirigir des del 1988 fins a l'edició del 2020, després de la qual va cedir el testimoni a Carol Duran.

"El 5 de gener va haver de ser operat d’urgències d’una afecció cardíaca crònica que patia. Complicacions posteriors a l’operació no han permès la seva recuperació. No trobem cap homenatge millor per celebrar la vida d’en Jordi que continuar la programació del Festival Tradicionàrius que va dirigir al llarg de trenta-tres anys i que hauria d’haver inaugurat el passat dia 15 de gener amb l’espectacle Almanac. Sempre estarà amb nosaltres", diu l'equip del Tradicionàrius.

Jordi Fàbregas també va ser fundador dels grups Coses, El Pont d'Arcalís i Els Ministres del Camí Ral, entre d'altres. Admirador de Jacques Brel, de ben jove va adaptar al català cançons del cantautor belga. Amb el GrupCoses, creat el 1973, va lligar folk, cançó protesta i rock. Aquella actitud oberta el va dur a aprofundir en les músiques tradicionals amb respecte i alhora la voluntat d’interpretar-les des del present. “Volíem visibilitzar la feina que fèiem una sèrie de grups que estàvem treballant des dels anys 70 i que la gent sabés que hi havia un punt de referència per a la música d’arrel i la música tradicional”, explicava sobre Fàbregas sobre l’origen del Tradicionàrius, la contribució fonamental a la cultura del país d'un home molt estimat tant entre els músics com entre els veïns de Gràcia.

Jordi Fàbregas defensava amb passió i criteri que "el folk i la música d’arrel també expliquen el present", i demostrava any rere any programant el festival i propiciant diàlegs entre diferents llenguatges estètics i diferents generacions de músics. Per exemple, que en el Tradicionàrius de 2021 hi hagi un grup de rock com Fetus revisants el cançoner de Jaume Arnella és possible gràcies al context cultural que Fàbregas va teixir al llarg de la seva vida. També cal agrair-li tot el suport que ha donat a les formacions de música d'arrel que han sorgit en els últims trenta anys.