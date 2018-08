Mor als 70 anys el pintor Miguel Ángel Campano

El pintor madrileny Miguel Ángel Campano ha mort als 70 anys, segons han informat el Museu Reina Sofia, que li dedicarà una retrospectiva el 2019, i la galeria Carles Taché, que havia exposat la seva obra.

Fallece Miguel Ángel Campano (Madrid 1948), referente de la renovación de la pintura española, a quién el Museo le organiza el próximo año una retrospectiva.

Queremos recordarle con una de las pinturas que formaban parte de la muestra que le dedicamos en 1999 pic.twitter.com/oLeI4rWfm2 — Museo Reina Sofía (@museoreinasofia) 6 d’agost de 2018

Miguel Ángel Campano va rebre el Premio Nacional d'arts plàstiques el 1996 i aquell mateix any va patir un vessament cerebral que el va deixar temporalment hemiplègic, però es va acabar recuperant totalment. Des del 1980 havia viscut a cavall entre Sóller (Mallorca) i París, tot i que en els últims anys s'havia traslladat a Madrid.

Estamos muy tristes por la pérdida del artista Miguel Angel Campano. Gran amigo, gran artista que nos ha acompañado desde los inicios de la galería. Te echaremos mucho de menos. pic.twitter.com/Pq7BRhivso — Galeria Carles Taché (@GaleriaTache) 5 d’agost de 2018

Format a l'escola d'arquitectura i la Facultat de Belles Arts de Madrid i València, Campano va ser un els artistes més significatius dels anys 80, i va ser seleccionat en les exposicions titulades '1980' i 'Madrid D.F.' El seu estil inicial estava en la línia de l'automatisme surrealista i va anar evolucionant cap a una abstracció geomètrica en la qual es pot trobar la influència d'artistes com Gerardo Rueda i Gustavo Torner. Campano es va establir a París els primers anys 80, on va abandonar els esquemes geomètrics de l'abstracció que practicava i els va substituir pel gest en la línia de l''action painting'. A mitjans de la dècada el seu estil es va dualitzar i va alternar una pintura abstracta despullada i una obra d'un naturalisme extrem. La temàtica de les obres estava inspirada en la tradició moderna de pintors com Cézanne i també Delacroix.

Es poden veure obres de Miguel Ángel Campano al Museu Reina Sofia, al Museu Britànic, al Centre Georges Pompidou, al Museu d'Art Abstracte de Conca i al de Belles Arts de Bilbao, al Macba, a la Fundació Juan March i a la col·lecció d'art contemporani de La Caixa. El Museu Reina Sofia li va dedicar una exposició amb una cinquantena d'obres al Palacio Velázquez el 1989, quan el director del centre era l'actual ministre de Cultura, José Guirao.