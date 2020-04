Mor víctima del coronavirus Germano Celant, el pare de l''arte povera'

El comissari i crític italià Germano Celant, considerat el pare de l' arte povera, ha mort aquest dimecres a l'hospital San Raffaele de Milà als 80 anys víctima del coronavirus, segons informen diversos mitjans italians. Celant va ser el director de la Biennal de Venècia d'art del 1997 i en els últims anys havia treballat per a la Fondanzione Prada. També va treballar durant més de dues dècades com a conservador de la Fundació Guggenheim, i en altres grans museus internacionals com el Centre Georges Pompidou i la Royal Academy of Arts.

Germano Celant va notar els primers símptomes del coronavirus després de tornar d'un viatge als Estats Units per visitar l'Armory Show, i es van agreujar també per la diabetis que patia. Nascut en una família humil, Celant està considerat com un nom essencial de la història de l'art internacional per com va teoritzar la feina d'un grup d'artistes, entre els quals hi ha Alighiero Boetti, Luciano Fabro, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Pino Pascali i Emilio Prini, sota el nom d' arte povera, pels materials corrents que van fer servir i per com van qüestionar la relació del públic amb l'obra d'art i el mercat de l'art. Precisament, Celant va venir a Barcelona convidat pel Festival de Documentals d'Art per celebrar el 50è aniversari de l' arte povera.