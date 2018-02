El Museu de Lleida exposarà l'obra censurada a Arco a partir del 7 de març

L'obra de Santiago Sierra 'Presos polítics a l'Espanya contemporània', retirada de la fira Arco de Madrid la setmana passada, s'exposarà al Museu de Lleida després que fos adquirida per l'empresari lleidatà Tatxo Benet poc abans que fos retirada. Benet va manifestar la seva intenció de posar-la a l'abast de tothom que la vulgui exposar perquè la vegi tanta gent com sigui possible. La inauguració està prevista el dimecres 7 de març a les 18.00 h i l'obra es podrà veure a la sala d'exposicions temporals del museu fins al 22 d'abril.

L'obra inclou 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats de presos polítics a Espanya, entre els quals hi ha el vicepresident Oriol Junqueras, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, a més d'activistes del 15-M, els joves detinguts a Altsasu per una baralla amb guàrdies civils fora de servei o els titellaires de Madrid, entre d'altres. Les fotografies van acompanyades d'un breu text explicatiu que, sense dir cap nom, permet identificar les persones retratades. L'obra va ser retirada de la fira Arco de Madrid el dia 21 a petició d'Ifema, Fira de Madrid.

Santiago Sierra ha exposat en museus, centres d'art i galeries d'arreu del món. L'any 2010 va ser guardonat amb el Premio Nacional d'arts plàstiques ''per la seva obra crítica, que reflexiona sobra l'explotació i l'exclusió de les persones i genera un debat sobre les estructures de poder''. Sierra va rebutjar el premi l'endemà d'haver-li estat concedit a través d'una carta adreçada a la ministra de Cultura en què criticava l'Estat.



El Museu de Lleida assegura que sempre ha tingut la voluntat de ser un referent de la història de la ciutat i del seu territori des de la prehistòria fins al segle XXI, i una obra com la de Santiago Sierra expressa ''temes de rabiosa actualitat''. L'objectiu del museu és estar connectat a la realitat, asseguren, no només a la històrica sinó també a la contemporània. És per això que consideren que mostrar l'obra de Santiago Sierra és oferir l'oportunitat per reflexionar sobre la llibertat d'expressió com un dels temes clau de l'actualitat.