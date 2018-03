El Museu de Lleida inaugura avui l'exposició sobre presos polítics retirada d'Arco

El Museu de Lleida inaugurarà avui a les 18 h l'exposició de l'obra de Santiago Sierra retirada de la fira Arco de Madrid 'Presos polítics en l'Espanya contemporània'. La peça arriba a Lleida per voluntat del seu propietari, Txatxo Benet, que vol que recorri diverses ciutats.

L'obra està formada per 24 fotografies pixelades de presos polítics com ara Oriol Junqueras, dos joves detinguts per agressió a dos guàrdies civils a Alsasuna o activistes del 15-M i podrà visitar-se a la ciutat fins al 22 d'abril.

La galerista de l'artista Santiago Sierra, Helga de Alvear, ha participat en el muntatge i ha confirmat que Sierra no assistirà a la inauguració. L'artista ha decidit cancel·lar la seves properes aparicions públiques i situar-se en un pla discret.

Benet volia que s'exposés en primer lloc al Museu de Lleida perquè la retirada de les obres del monestir de Sixena el va afectar molt.