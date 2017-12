El Museu de Lleida localitza la Immaculada de Sixena

La Immaculada del monestir de Sixena ja ha aparegut. El Museu de Lleida afirma en un comunicat que aquest divendres ha enviat un escrit al jutjat de primera instància número 1 d'Osca per avisar-lo de la localització de la pintura dins el Palau episcopal de Lleida. La pintura, datada al segle XVIII, forma part del conjunt de peces que va ser traslladada a Sixena dilluns per ordre judicial, però no va ser localitzada.

El museu resta a l'espera de les instruccions del jutge per saber quan la policia judicial es desplaçarà al museu per recollir la pintura.