Neix la Plataforma Estatal per la Música per lluitar contra la precarietat

Més de 10.000 professionals de la música de tot l'Estat s'han unit en la Plataforma Estatal per la Música (PLAM) amb l'objectiu de lluitar contra la precarietat laboral del sector. Músics, sales de concerts i de festa, festivals, promotors, empreses de 'management' i representants han presentat aquest dijous la plataforma, que busca modificar el decret que regula la contractació de músics i aconseguir així un marc laboral i fiscal "comparable al d'altres països de la Unió Europea".



La plataforma està formada per més de 20 associacions de professionals, gairebé 8.000 músics associats, 258 sales de concerts, 72 festivals, 71 promotors musicals, 342 empreses de 'management' i representants, i 600 empreses del gremi de les discoteques i sales de festa. També compta amb el suport de "diversos ajuntaments, federacions municipals i organismes de les administracions culturals autònomes", segons han detallat des de l'entitat. Alguns dels objectius principals que persegueixen és assegurar que els treballadors del sector tinguin la protecció laboral adequada, garantir l'estabilitat i seguretat jurídica tant en el sector privat com el públic, i aconseguir, a més, la plena compatibilitat de les pensions amb els rendiments d'autor i altres relacionats.



Un decret de 1985, factor de precarietat

Per fer-ho, la PLAM posa en relleu la necessitat d'actualitzar la regulació vigent, que data de l'any 1985, i que ja no recull les necessitats actuals del sector, diuen. El govern espanyol va aprovar la necessitat de modificar-lo el 28 de desembre de 2018. Segons la plataforma, la modificació del decret serviria per professionalitzar la relació entre músic i empresari, i per actualitzar aspectes de contractació indefinida tenint en compte la intermitència de la feina de músic, entre d'altres.



En el full de ruta també hi ha la necessitat de solucionar "el problema de la intermitència" laboral en relació a la tributació a la Seguretat Social, definir les tipologies d'organitzacions d'espectacles públics o fer possible que el músic professional pugui ser treballador per compte propi i inclòs al règim d'autònoms o establir una regulació de riscos laborals. Tot i constituir-se com a grup de pressió, la plataforma no vol que el govern espanyol tramiti d'urgència una solució al problema abans de les eleccions del 28 d'abril. "No podem permetre que les presses per modificar el decret abans del canvi de govern espanyol provoquin una solució de mínims a les nostres necessitats", ha manifestat Guillem Arnedo , músic barceloní i un dels portaveus de la plataforma.